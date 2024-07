Tosca in concerto a Pratovecchio: "Porto il pubblico in viaggio con me". I live di Naturalmente Pianoforte

Già nel nome "La Bella Estate" racchiude tutto il calore e l’energia che sprigionerà sul palco, portando in scena brani già conosciuti e novità. Tosca torna live stasera alle 21 sul palco dell’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte in piazza Landino a Pratovecchio.

Tosca, cosa ha in serbo per il pubblico di Pratovecchio, come è nata l’idea di un ritorno al tour?

"In realtà non mi sono mai fermata, anzi questa è un’appendice. L’anno scorso si è chiuso il viaggio di "Morabeza", dopo tanto lavoro avevo scelto di fermarmi per dedicarmi appieno al nuovo progetto, oltre al mio impegno come artista residente dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma le richieste sono state tantissime e dopo una lunga riflessione, io e i miei musicisti abbiamo deciso di concederci un altro giro di giostra con altre date ma tutte in posti particolari".

Nel concerto novità accanto a brani già noti?

"Con i nostri concerti partiamo ogni volta per un viaggio diverso con il pubblico, non sono un insieme di canzoni ma tanti colori che formano un quadro. Succede che cambiamo la scaletta in base a ciò che ci ispira un posto. Una decisione che prendiamo sempre insieme con la band, scegliendo magari di omaggiare un artista quella sera o riesplorare una cosa già fatta" Sul palco salirà insieme alla sua band, quanto è importante essere accompagnata da una formazione così?

"Nei miei live ogni musicista è protagonista, collaboro con gli stessi da anni, fanno parte di questo viaggio musicale. Sono la mia famiglia, il loro apporto fondamentale per diventare l’artista che sono. Nel concerto mettiamo in scena una grande festa in musica in cui le persone scoprono con le nostre canzoni mondi lontani e contaminati".

Naturalmente Pianoforte coinvolge e valorizza la vallata, quale il fascino di esibirsi nei centri storici e nei borghi?

"La musica e il contesto sono due bellezze che si incontrano. Un motivo per cui faccio questo tour è proprio la possibilità di esplorare, andare a suonare in luoghi diversi dai palazzetti e dalle arene, in luoghi che hanno una bellezza intrinseca è qualcosa che ti fa stare ancora meglio".

Ha collaborato con tantissimi grandi artisti, da Fossato ad Arbore, passando per Piovani, Moricone e Ron, c’è qualcuno con cui vorrebbe lavorare in futuro?

"Mi piacerebbe cantare qualcosa scritta da De Gregori o Paolo Conte, due artisti che amo molto. Del passato mi sarebbe piaciuto lavorare con Gaber".

Adesso il tour estivo e poi?

"Ho una marea di progetti nel cassetto, sono sempre in movimento, ci sono cose che vorrei fare ma sono molto scaramantica e non lo dico. Mi piacerebbe avere più tempo per viaggiare e fare concerti all’estero".