Torneo nazionale di tennistavolo a San Giovanni

Arezzo, 03 ottobre 2024 – Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il palazzetto comunale di via Genova a San Giovanni Valdarno ospiterà un importante appuntamento sportivo: il torneo di tennistavolo, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Valdarno, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. L'evento rappresenta una tappa fondamentale per le qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria 2025. L'affluenza prevista è di circa 180 atleti provenienti da tutta la regione Toscana, di cui almeno dieci giocatori locali, originari di San Giovanni Valdarno. Le gare prenderanno il via sabato 5 ottobre con il singolare maschile di IV categoria alle ore 9, seguito dal singolare maschile di V categoria alle 14:30. Domenica 6 ottobre l'intera giornata sarà dedicata alla competizione: la mattina partirà con le gare del singolare maschile di IV categoria e del singolare femminile di IV categoria, rispettivamente alle 9 e alle 13. Nel pomeriggio si svolgeranno il singolare maschile di III categoria alle 15 e il singolare femminile di III categoria alle 17:30. L'ingresso è gratuito.

Il tennistavolo ha una lunga tradizione nel Valdarno, dove l'ASD Tennis Tavolo Valdarno è attiva fin dal 1971, anno in cui è nata con il nome di "Gruppo Sportivo Biancazzurro". Con oltre 50 iscritti di ogni età, l'associazione ha ottenuto negli anni numerosi successi in ambito nazionale, conquistando ben 16 titoli tra singoli, doppi e a squadre dal 1978 al 1988, e portando alcuni dei suoi atleti a far parte delle rappresentative giovanili e della nazionale assoluta. Tra questi spicca Lorenzo Nannoni, figlio del presidente dell'associazione, Vivaldo Nannoni, che ha vinto 34 titoli nelle categorie giovanili e assolute. Dal 2005, Lorenzo è anche l'allenatore della nazionale italiana. “Il tennis tavolo è uno sport completo che mette alla prova tutti i muscoli del corpo oltre che l’apparato riflesso-cognitivo – spiega il presidente Vivaldo Nannoni – È adatto a tutti, dai bambini agli anziani, e sono tanti i benefici che porta a livello psicofisico: aiuta la coordinazione oculo/manuale, la concentrazione, apporta benefici all’apparato cardiovascolare, favorisce la muscolatura dei polsi, della schiena, delle braccia, delle gambe ed è un ottimo rimedio contro lo stress. Inoltre, aiuta il cervello a mantenersi giovane e lucido. Siamo orgogliosi di organizzare nella nostra città eventi di questo tipo che, ogni volta, raccolgono partecipazione e consensi". L'appuntamento è quindi fissato per sabato 5 e domenica 6 ottobre a partire dalle ore 9, per una due giorni all'insegna dello sport e della competizione, nel palazzetto comunale di via Genova a San Giovanni Valdarno.