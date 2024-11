Torneo amatoriale di scacchi per prevenire la ludopatia

"Scacco al Re in galleria" per prevenire i disturbi da gioco di azzardo e del disagio promuovendo il benessere psicofisico e l’invecchiamento attivo. E’ il titolo dell’iniziativa promossa a Montevarchi dalla sezione cittadina soci Coop in collaborazione con l’associazione Conkarma, due realtà impegnate da anni in progetti per contrastare le ludopatie. Il torneo amatoriale di scacchi si svolgerà sabato 9 novembre, dalle 15 alle 20, nello spazio soci del supermercato di via dell’Oleandro, e l’obiettivo è incoraggiare il gioco sano, fatto di incontro con gli altri e possibilità di testare le proprie capacità.

Ad aprire il pomeriggio, prima delle disfide a suon di mosse strategiche, gli interventi di Cristina Ciabattini presidente dei Soci montevarchini e di Marco Dainelli, referente dell’area benessere della sezione.

Già aperte le iscrizioni possibili entro le 13 dell’8 novembre firmando l’apposito modulo disponibile nella sede collocata nel punto vendita o online inquadrando il Qr Code sul manifesto dell’evento.