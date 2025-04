Tornano i soggiorni marini per gli anziani: ecco come partecipare

Arezzo, 18 aprile 2025 – Sono aperte le iscrizioni per i soggiorni marini dedicati agli anziani residenti dei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla con età uguale o superiore ai 65 anni. Si deroga al requisito dell’età nel caso di coniugi, a condizione che uno dei due abbia un’età superiore a 65 anni.

I soggiorni si svolgeranno dal 31 maggio al 14 giugno a MIRAMARE DI RIMINI al costo di 925 con pensione completa in camera doppia più 168 euro di supplemento per la camera singola o 238 euro di supplemento per la camera doppia ad uso singola.

La dispinibilità è di 16 camere doppie e 6 camere singole. Per i residenti in uno dei comuni, anche convenzionati, dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e di età superiore a 65 anni, l’importo del soggiorno sarà pari ad 883 euro in camera doppia, rimanendo invece inalterate le quote previste per le camere singole.

L’importo forfettario detratto sarà a carico dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino ed equivale alla spesa prevista per il trasporto e l’accompagnatore. La domanda, accompagnata dalla scheda sanitaria rilasciata dal medico curante, dovrà essere presentata su un apposito modulo, da ritirarsi presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza e riconsegnata presso lo stesso ufficio entro il giorno 03.05.2025.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei servizi sociali presso i comuni di residenza o presso l’Unione dei Comuni Montani del Casentino.