Tornano i Borghi Diversi: Corti tra Cabaret e Turismo ad Arezzo

Il cabaret come strumento di valorizzazione di un territorio. L’associazione culturale Noidellescarpediverse presenta la seconda edizione di "Borghi Diversi" e rinnova un innovativo format strutturato attraverso la produzione di corti cinematografici che, tra comicità e informazione, accompagnano alla conoscenza delle bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche locali. L’avvio del progetto sarà anticipato alle 19.30 di domenica 17 settembre in occasione dell’evento "Marcenando - L’arte camminando" in cui è prevista la proiezione di un filmato dedicato a Marcena per raccontare il percorso di arte diffusa creato nel piccolo borgo alle porte di Arezzo. La seconda edizione di "Borghi Diversi" ad ottobre con la pubblicazione dei primi otto corti con cadenza settimanale, anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Noidellescarpediverse. La maggiore novità è rappresentata dall’estensione dei territori coinvolti dal progetto. La prima edizione era stata dedicata esclusivamente al Casentino, mentre ora il viaggio di "Borghi Diversi" partirà sempre da questa vallata con le puntate su Castel Castagnaio e Badia Prataglia, ma farà poi tappa anche a Castelfranco di Sopra in Valdarno, a Vallombrosa , a Cornolio, a Tredozio e a Volterra. Ogni video porterà alla scoperta di questi luoghi attraverso un taglio simpatico e irriverente, dove la divulgazione turistica, culturale e gastronomica verrà alleggerita dalla presenza di intermezzi comici.

I diversi corti, prodotti con il montaggio audio-video del cartoonist e graphic designer Matteo Mazzanti del progetto artistico Blond Dans l’Art, saranno nuovamente scanditi dalla voce narrante del coordinatore e ideatore del progetto Alan Bigiarini che incontrerà una serie di personaggi comici interpretati da Samuele Boncompagni, Lenny Graziani e Riccardo Valeriani dell’associazione Noidellescarpediverse.

Le diverse puntate saranno poi arricchite dalle incursioni degli attori Alberto Marioni, Andrea Vitali, Giuseppe Maziotti e Alice Fognani, dei TikToker Giuliano Cadar in arte Pitiq, Lorenzo Panoni e Luca Fani, degli artisti Sara Lovari e Ronnie Brogi, del musicista Alessandro Bargiacchi e dell’escursionista Lorenzo Basagni, con la partecipazione dei comici Massimiliano Galligani e Mauro Busti. Le riprese sono di Claudio Barolo e Leonardo Pironi, col contributo areo del paracadutista Luigi Matteini. "Il nostro territorio pullula di angoli nascosti ma ricchi di meraviglie - spiega Bigiarini - "Borghi Diversi" nasce dalla volontà di raccontare e di valorizzare questa bellezza".