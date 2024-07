Torna Suoni dalla Torre. Musica antica sul red carpet

La musica antica torna protagonista della Valdichiana con la XII edizione del festival “Suoni dalla Torre” in programma alla Torre e nel centro storico di Marciano della Chiana dal 12 al 14 luglio. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del genere, e non solo, e un’occasione unica per immergersi nelle sonorità affascinanti di epoche passate ma ancora in grado di intessere un proficuo rapporto con il contemporaneo. Il festival, che inaugura la XXX edizione del Festival delle Musiche in Valdichiana, è un progetto di Officine della Cultura realizzato con Accademia d’Arti Antiche Resonars e Associazione Ritmi di Assisi. L’inaugurazione venerdì 12 luglio alla Torre di Marciano alle 21:15. Protagonista l’Ensemble Orientis Partibus: Vladimiro Vagnetti (foto), Valeria Puletti, Giovanni Brugnami, e la voce di Stefano Benini con il concerto dal titolo: “Vernans rosa. Laude latine e volgari, due repertori a confronto”. Il pomeriggio di sabato 13 luglio avrà inizio alle 18 sempre alla Torre, con la conferenza “Uni cecho sonatori lutine, videlicet angelo De Marciano – Appuntamento con la Storia della Musica: repertorio, autori, musicisti all’epoca della ‘Battaglia’”. Docente il direttore artistico del festival Massimiliano Dragoni. L’incontro di sabato 13 proseguirà alle 20:30 con un aperitivo in torre e alle 21:15 con il concerto “Il fior della Cecilia. Jeannette, Cecilia, Franceschina e la Rosina, all’origine della ‘Tosca’” a cura di Anonima Frottolisti: Miriam Trevisan, Jacob Mariani, Luca Piccioni, Simone Marcelli, Massimiliano Dragoni. L’appuntamento conclusivo domenica 14 luglio alle 11:30 alla Chiesa dei SS. Stefano e Andrea con Libercantus diretto da Vladimiro Vagnetti.