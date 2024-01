Torna Pieve Classica e schiera i big. Concato e gli altri: il programma

PIEVE SANTO STEFANO

Dieci appuntamenti al teatro "Giovanni Papini" fra gennaio e maggio con un personaggio centrale: il cantautore Fabio Concato. "Pieve classica", la kermesse musicale di Pieve Santo Stefano, celebra quest’anno la decima edizione. Si comincia sabato 27 gennaio e la manifestazione è stata presentata mercoledì mattina a Firenze, nella sede di palazzo del Pegaso, alla presenza di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e del vicepresidente Marco Casucci. "Dieci edizioni danno il senso del radicamento sul territorio – ha detto Mazzeo – Pieve classica è una di quelle iniziative che portano con sé un messaggio forte: di cultura si può vivere, si possono costruire tante iniziative che coinvolgono giovani e meno giovani nei territori. Provare ad avvicinare anche i più giovani attraverso la musica e la musica classica è un impegno che sosteniamo". "Sono particolarmente soddisfatto di poter presentare "Pieve classica" in consiglio regionale – ha sottolineato Casucci – perché è diventata una delle rassegne più interessanti e importanti della Valtiberina e della provincia di Arezzo, grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di intercettare personalità del mondo musicale veramente importanti, non a caso il concerto di Fabio Concato del 6 marzo segna già il sold out". L’assessore a cultura, istruzione e promozione del territorio del Comune di Pieve, Luca Gradi – presente alla conferenza stampa insieme a Caterina Seri presidente del Coro Altotiberino, che organizza ‘Pieve classica’ con il Comune – ha illustrato con soddisfazione il programma della decima edizione: "Un traguardo importante, per una rassegna che nasce nelle profonde aree interne della provincia di Arezzo. Ormai è diventata un punto di riferimento, molti strumentisti e artisti di tutta Italia hanno piacere di venire nel nostro piccolo teatro. Punta molto sulle giovani leve della musica, unite a grandi nomi dello spettacolo. Per noi, ‘classico’ è un po’ tutto: la musica classica, lirica e jazz, ma anche la musica pop, non a caso lo spettacolo di punta di questa edizione sarà l’esibizione di Fabio Concato, un classico della musica cantautorale italiana". La prima di "Pieve Classica", quella appunto del 27 gennaio, è con "Tutto in una sera", con al pianoforte il maestro Eugenio Milazzo, che eseguirà musiche da Bach a Morricone.