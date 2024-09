Torna oggi VivereloSport ArezzoAbilia . Appuntamento da stamani al parco Pertini

Torna oggi al Parco Pertini VivereloSport ArezzoAbilia l’evento che rappresenta il momento iniziale di tutte le attività sportive del territorio e vuole contribuire a promuovere conoscenza e diffusione del movimento sportivo di base. Si tiene infatti la domenica successiva all’inizio dell’anno scolastico in modo da coinvolgere tutti i ragazzi che intendano iniziare un percorso di pratica sportiva, con particolare attenzione anche al mondo della disabilità. Il Coni provinciale assieme al Cip il Comitato paralimpico italiano, ed alla Uisp organizza ormai da 16 anni questo momento di aggregazione, festa e appunto promozione sportiva attraverso le attività dimostrative che ogni singola disciplina propone con la partecipazione interattiva dei giovani spettatori. L’offerta è molto varia e presenta, tra le tante discipline, il basket, la pallavolo, il tennis, l’equitazione , la scherma, il baseball, l’atletica leggera, le bocce, la ginnastica artistica e ritmica, il Judo, il taekwondoo e molte altre. Presente Special Olympics, associazione Coni, che garantisce con i suoi atleti la pratica dell’attività integrata, con rappresentative di varie discipline che uniscono ragazzi con disabilità intellettive assieme ai propri istruttori. L’evento è aperto a tutti per l’intera giornata si tiene al parco Pertini. Previsti interventi musicali della filarmonica Guido d’Arezzo ed esibizioni degli Sbandieratori della Giostra. Alle 11 l’inaugurazione. Sarà presente anche la Polizia di Stato con un proprio stand. Testimonial l’Assistente Federico Vanelli, atleta dei Gruppi Sportivi della Polizia per “nuoto in acque libere” e tecnico presso il Centro Nazionale Fiamme Oro, che alle 11 riceverà un riconoscimento dal Coni.

A.B.