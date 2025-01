Torna Nati per Leggere, appuntamento a Castiglion Fiorentino

Torna Nati per Leggere a Castiglion Fiorentino. Il progetto è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè. Primo appuntamento oggi martedì 14 gennaio ore 17 alla Biblioteca Comunale. "Apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia al bambino. È questo il cuore del Progetto Nati per Leggere…" Anche quest’anno l’assessorato alle Politiche Sociali di Castiglion Fiorentino propone e promuove il progetto "Nati per Leggere" che, come di consueto, si svolgerà presso la Biblioteca comunale. Il progetto, che fa parte della rete nazionale del Nati per Leggere, è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè. "Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura sia un’abitudine di grande importanza nella crescita di ogni persona" spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini. Il programma prevede un appuntamento al mese, sempre di martedì e sempre alle ore 17. Il primo appuntamento è previsto per oggi 14 gennaio, successivamente l’11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile ed infine martedì 13 maggio. A chiusura della Stagione nel mese di maggio verrà organizzato un evento straordinario. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali - [email protected].

"Un bambino piccolo a cui vengono letti libri avrà più possibilità di diventare un lettore da grande e diventare un lettore vuol dire poter attingere a quel grande tesoro di informazioni, emozioni e storie che i libri possono regalare. Leggere non vuol dire infatti soltanto conoscere il mondo, vuol dire anche avere gli strumenti per conoscere se stessi. La lettura diventa cosi uno straordinario mezzo di comunicazione tra i adulti e bambini, un modo intenso e divertente per aiutare i più piccoli a crescere" conclude l’assessore Franceschini.