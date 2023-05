Torna “Metti in Piazza lo Sport”: tra piazza San Giusto e il parco Pertini

Arezzo, 22 maggio 2023 – Si è aperta con il ricordo di Giorgio Cerbai, per quasi 30 anni delegato Coni per la provincia di Arezzo scomparso in questi giorni, la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione di “Metti in Piazza lo Sport”, l'evento sportivo gratuito aperto ai bambini organizzato dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Biancoverde 1932.

La manifestazione, che si svolgerà sabato 27 maggio tra piazza San Giusto e il parco Pertini ha il patrocinio del Comune di Arezzo, della delegazione provinciale della Fidal, del comitato aretino della Uisp e della Federazione Italiana Medici di Famiglia sezione provinciale di Arezzo.

“Un appuntamento con lo sport – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – ma anche un evento di importante valore sociale che vedrà tante bambine e bambini confrontarsi con le discipline più varie, da quelle più popolari a quelle meno conosciute. Se lo sport è socializzazione, ‘Metti in Piazza lo Sport’ assume una notevole rilevanza da questo punto di vista per il suo carattere gratuito e la sua vocazione inclusiva”.

Davvero nutrito l’elenco delle associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa: Tennistavolo Arezzo, Tennis Giotto Arezzo, Baseball Softball Club Arezzo, SCA MTB Scuola di Ciclismo Arezzo, Associazione Nazionale Polizia di Stato - Gruppo Sportivo Arcieri, Karate Club Funakoshi, Chimera Lotta (Lotta Greco Romana), Circolo Schermistico Aretino, Boxe Nicchi Arezzo, Centro Equestre Scuderia Pan Arezzo, Ginnastica Petrarca Arezzo, Vasari Arezzo – Rugby, Volley 88 Chimera Arezzo Scuola di Pallavolo, Atletica Sestini Arezzo, We Love Insulina Team.

“Torna un evento sportivo che ha visto nel corso delle varie edizioni una crescita esponenziale sia dal punto di vista dell’organizzazione che del numero di iscritti, - commenta Maurizio Carboni rettore del quartiere di Porta Sant’Andrea -. Sono sempre più numerose le realtà che decidono di partecipare e questo per noi rappresenta un elemento di orgoglio”.

“Il parco Pertini si trasformerà in un’arena di tante discipline per rendere unica l’esperienza dei giovani partecipanti che potranno cimentarsi con l’ausilio e l’insegnamento di istruttori qualificati, - sottolinea Gianni Bardi della commissione sport del quartiere di Porta Sant’Andrea -. Ricordo che la manifestazione sarà valida come seconda tappa delle ‘Esordiadi Provinciali FIDAL 2023’, circuito di gare di atletica leggera a livello provinciale riservato alle categorie esordienti, ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni”.

Nell’ambito di “Metti in Piazza lo Sport”, è previsto alle 18:30 un meeting insieme al Segretario Provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia Dott. Roberto Nasorri sul tema “Lo sport nella prevenzione delle malattie croniche dall’infanzia fino all’età adulta”. “E non finisce qui – ricorda Maurizio Carboni – perché sport e quartiere di Porta Sant’Andrea continueranno a essere un binomio vincente anche nei giorni a venire.

Domenica 4 giugno si terrà la trentatreesima edizione della Pedalata Biancoverde, a partecipazione gratuita, con ritrovo in piazza San Giusto alle 9:00 e percorso adatto anche ai più piccoli tra le vie del quartiere e le frazioni limitrofe, con colazione alle scuderie dove i bambini potranno vedere da vicino i cavalli dei giostratori nel loro ambiente naturale.

Giovedì 8 giugno si svolgerà il settimo Memorial Carlo Fardelli, corsa podistica su strada organizzata con la collaborazione dell’Atletica Sestini, dedicata all’indimenticato e pluri-vittorioso capitano bianco verde. Ritrovo sempre in piazza San Giusto alle 19:00 e partenza alle 20:45. Un circuito di poco più di sette chilometri, valevole come ottava tappa del ‘Tuscany Run Ten 2023’ e come 10° campionato provinciale corsa su strada UISP Arezzo, ma anche una bella prova non competitiva, o al più una camminata, per appassionati e semplici amatori”.