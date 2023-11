Torna l’evento esclusivo dedicato ai cavalli

LORO CIUFFENNA

Nella splendida cornice de Il Borro – la tenuta da 1.100 ettari biologici che dal 1993 è proprietà di Ferruccio Ferragamo – si rinnova, sabato prossimo, per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con Il Borro Auction Experience: un evento imperdibile per gli appassionati di cavalli, un’asta di embrioni di superbi puledri, che nasceranno nel 2024, organizzata in collaborazione con MVD (uno dei migliori allevamenti e centri italiani per la riproduzione artificiale equina con un team di esperti e professionisti di altissimo livello, e specializzato dal 2018 nella fecondazione di fattrici, Embrio transfer, commercializzazione dei migliori semi di stalloni e nella crescita e addestramento di cavalli da salto ostacoli) nonché insieme a Flander Foal, leader nell’organizzazione di aste di cavalli da salto ostacoli .

Dopo il grande successo dell’edizione 2022 che ha registrato incredibili risultati sia in termini di battute che di aggiudicazioni, Il Borro sarà la cornice privilegiata di un weekend ricco di attività che renderanno l’evento un experience a 360° nella Toscana più autentica.

Sabato 18 gli ospiti saranno accolti nella suggestiva cantina de Il Borro, superbo esempio di architettura vitivinicola, per un tour dedicato alla degustazione delle etichette più significative dell’azienda, per poi prendere parte al Gala Dinner con la migliore cucina italiana.

Molteplici performance e spettacoli dal vivo si alterneranno alle battute d’asta della selezione

equestre di altissimo livello e volutamente limitata: i puledri che nasceranno nel 2024 sono generati da stalloni famosi, campioni pluripremiati ed eccellenti in ogni categoria e da fattrici altrettanto qualificate. Al termine dell’asta seguirà un after party con musica e intrattenimento dal vivo.