Torna la fiera d’autunno a Camucia. Bancarelle e spettacoli per le strade: "Boccata d’ossigeno per ambulanti"

Camucia torna a celebrare l’autunno con uno degli appuntamenti che negli ultimi anni sta diventando immancabile. Oggi per le vie del centro delle popolosa frazione cortonese è di scena la "Fiera d’Autunno". Dalle 9 alle 19 si suggeguirà in un lungo serpentone di banchi che proporranno agli avventori prodotti tipici gastronomici, dolciumi, abbigliamento, calzature, artigianato, fiori, piante e numerose altre categorie merceologiche. Le imprese presenti tra ambulanti, produttori agricoli ed artigianali, saranno circa 45. Saranno presenti inoltre circa 15 espositori di opere ingegno creativo. L’iniziativa co-progettata da Confesercenti ed amministrazione comunale di Cortona con il sostegno delle Banca Popolare di Cortona. Le aree interessate saranno Via Lauretana per la sezione non interessata dal cantiere aperto da pochi giorni per la realizzazione di nuovi stalli di sosta, via XXV aprile, via Sandrelli, via XXIV maggio, Piazza Indipendenza e piazza Sergardi relativamente agli hobbisti con gazebo eo comunque operatori del settore non alimentare.

Saranno presenti animazioni per bambini con gonfiabili e spettacoli itineranti. "L’iniziativa è finalizzata, oltre alla valorizzazione del commercio e delle imprese artigianali, anche come un importante momento di animazione sociale per la realtà di Camucia", sottolinea l’assessore alle attività produttive di Cortona Paolo Rossi. "C’è gran bisogno a Camucia di iniziative di rivitalizzazione per dare ossigeno anche alle attività commerciali, da tempo in affanno", gli fa eco Lucio Gori vice presidente di Confesercenti. C’è aspettativa da parte degli operatori ambulanti. Il prolungamento delle temperature estive hanno favorito alle fiere domenicali autunnali nella valdichiana Aretina e senese riscontrando ottimi numeri in termini di pubblico. Ci auguriamo che anche a Camucia il riscontro sia simile, malgrado i condizionamenti dovuti ai cantieri. Però la crisi dei consumi, la concorrenza del commercio elettronico purtroppo in questo periodo non hanno favorito per il settore abbigliamento e calzature, analogamente a quanto vivono i nostri stessi operatori in sede fissa del settore moda, che non casualmente chiedono che i saldi invernali vengano rinviati ai primi di febbraio".

Il weekend camuciese si è aperto già ieri con una serata che ha strizzato l’occhio alla beneficenza. Comune di Cortona e associazione "Ragazzi e nonni del cuore" sono, infatti, scesi in campo per la Fondazione Meyer L’evento "Camucia in beneficenza" si è svolto in piazza Sergardi.