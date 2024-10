Torna la Career Week dell’Università di Siena con la presenza di 74 aziende

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Sono 74 le aziende che parteciperanno dal 14 al 17 ottobre alla Career Week 2024 dell’Università di Siena, il ciclo di iniziative di orientamento al lavoro promosso dal Placement Office e Career Service dell’Ateneo.

Durante i quattro giorni dell’iniziativa, studentesse e laureate, studenti e laureati Unisi potranno sostenere i colloqui conoscitivi ai desk aziendali allestiti al Palazzo del Rettorato, a Siena, e al Campus Lab del Pionta, nella sede di Arezzo, il 15 ottobre. I colloqui si svolgeranno con accesso programmato per chi si è candidato sulla piattaforma Job Teaser ed è stato selezionato, senza escludere la possibilità per ogni componente della comunità studentesca e per le laureate e i laureati di tutte le discipline di recarsi in qualsiasi sede per presentarsi ai recruiter.

Le aziende, che quest’anno saranno presenti in numero record, hanno diversa tipologia e dimensione, passando da quelle legate al territorio ad altre che operano in ambito nazionale e multinazionale.

Saranno presenti anche istituzioni, enti pubblici e fondazioni, che allestiranno desk informativi per presentare le proprie strutture e le possibilità di tirocinio. La giornata inaugurale di lunedì 14 sarà dedicata al tema della sostenibilità, una novità che caratterizza l’edizione 2024 della Career Week e che diventerà una costante negli appuntamenti futuri, a testimonianza del contributo che l'Ateneo senese ha apportato agli studi sulla sostenibilità e dell'impegno nella creazione di figure professionali con competenze di sostenibilità all'interno dell'offerta formativa.

In mattinata, nella sede del Rettorato, appuntamento con enti e aziende per chi cerca un percorso professionale legato alle nuove competenze per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, declinata nei suoi vari aspetti: ambientale, sociale, economica, agrifood. In questo ambito sarà firmato e presentato l’accordo di collaborazione tra l’Ateneo e l’Acquedotto del Fiora, azienda presente alla manifestazione e impegnata sul tema della sostenibilità.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 14,30 in Rettorato, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Giovani tra presente e futuro: l'Università di Siena per la sostenibilità”. Interverranno Claudia Faleri, Delegata al Placement, Paola Piomboni, Delegata alla Didattica, e il Consorzio Almalaurea. A seguire le relazioni di Angelo Riccaboni, Delegato al Santa Chiara Lab e Presidente dello spin off Santa Chiara Next, di Simone Bastianoni, Delegato alla Sostenibilità, di Massimiliano Montini, Delegato alla Cittadinanza europea e responsabile scientifico del centro Europe Direct Siena, di Antonio Capone, Direttore Generale di Confindustria Toscana Sud, di Marco Forte, Direttore Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e di Jonathan Misrachi, Certification & Growth Coordinator della Fondazione B-Lab Italia.

Il giorno successivo, martedì 15, la Career Week si sposterà ad Arezzo, al Campus Lab del Pionta, con i colloqui di stage e lavoro che andranno avanti dalle ore 10 alle 16. Le studentesse e gli studenti che si sposteranno nella tratta Siena-Arezzo in tutti i giorni della Career Week, avendo prenotato il colloquio di lavoro e firmato la presenza, potranno chiedere il rimborso del costo del viaggio.

Sempre il 15, nel pomeriggio, al Rettorato dell’Università di Siena si terrà l’incontro coordinato da USiena Alumni su “Adotta una skill - come affronti il cambiamento?”, un’occasione di confronto sulle competenze e di consigli dati da chi ha studiato all’Università di Siena e oggi è nel mondo del lavoro.

Dalle ore 15 i partecipanti potranno farsi scattare una foto professionale per il curriculum e il profilo LinkedIn, mentre alle 16 si aprirà il dibattito con le introduzioni di Cinzia Angeli e Veronica Del Priore, di USiena Alumni. Il programma sarà completato con gli interventi di Marco Bonifazi, docente dell’Università di Siena e medico della Federazione Italiana Nuoto, di Cristina Rubegni, orientatrice del Career Service Unisi, di Giulia Collodel, docente Unisi ed ex tennista professionista, e di Emanuela Percoco, Head of Impact Learning di Intesa Sanpaolo per il sociale e insegnante Yoga.

Alle 17,10 si terranno i lavori di gruppo con alumni senior e junior e alle 17,45 un aperitivo finale di networking tra studenti e alumni nel cortile del Rettorato. Mercoledì 16 e giovedì 17, dalle ore 10 alle ore 16, appuntamento con le aziende in Rettorato per colloqui di stage e lavoro.