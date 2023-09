Torna il turismo religioso. Associazione americana porta 300 persone in città

Cortona torna ad essere sede dell’incontro annuale mondiale di "Church of God". La prossima settimana arriveranno in città ben 300 membri dell’associazione cristiana, con sede in Texas, che basa le sue dottrine sull’Antico e sul Nuovo Testamento della Bibbia e che conta oltre 30 mila membri in tutto il mondo. Non si tratta per altro della prima volta. Nel 2018 avevano già scelto Cortona come sede europea del loro incontro annuale denominato "Festa del Tabernacolo" con grande successo di iscritti e ottimo riscontro successivo. Giudizi che hanno fatto propendere gli organizzatori, dopo un paio d’anni di stop pandemici e altri incontri in altre realtà a tornare in Toscana nel 2023. Insieme a Cortona le altre location europee scelte sono Eastbourne nell’East Sussex in Inghilterra e Montagnac in Francia. Come per la precedente occasione, anche per quest’anno i posti disponibili a Cortona sono andati a ruba in poco tempo. Nel sito della congregazione la città è stata promossa come una perla del turismo internazionale ricca di storia e attrazioni. I 300 ospiti arriveranno nella città etrusca da tutto il mondo e per un’intera settimana vivranno la città a pieno. Il via è previsto per venerdì 29 settembre. Sabato saranno salutati anche dal primo cittadino Luciano Meoni che li incontrerà già nel primo pomeriggio. Alberghi, case vacanza e ville sono già al gran completo da tempo. Molti i ristoranti già prenotati per serate conviviali. "Appuntamenti come questo – conferma Marco Molesini presidente della Confcommercio di Cortona – rappresentano senza ombra di dubbio una bella boccata d’ossigeno per l’economia del territorio. Si tratta di quel bel turismo di cui la città ha bisogno e su cui occorre puntare sempre di più per riuscire a fare davvero la differenza. Così come in passato, stiamo dando ogni supporto per rendere questa esperienza in terra cortonese indimenticabile. Questo è già un ottimo periodo turistico ricco di americani e questo non fa che accrescere opportunità per tutti". Location prescelta per gli incontri quotidiani sarà il teatro Signorelli proprio nel cuore del centro storico. La mattina e nel tardo pomeriggio partecipano ad un calendario fitto di incontri con molti relatori provenienti, anch’essi da tutto il mondo. Ma per i partecipanti ci sarà spazio e modo di godere della città alla scoperta di Cortona e anche delle sue bellezze circostanti. "Gli organizzatori ci dicono che c’è grande fermento – conferma ancora Molesini – e i partecipanti non vedono l’ora di visitare i meravigliosi ristoranti, negozi e attrazioni di Cortona, conoscere la cultura e la storia della città e poter godere a pieno della bellezza della Toscana".