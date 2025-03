Torna il premio letterario internazionale "Città di Montevarchi"

Arezzo, 19 marzo 2025 – Il Premio Letterario Internazionale "Città di Montevarchi" giunge alla IV edizione, consolidando la sua importanza nel panorama culturale locale e internazionale.

La collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il professor Marco Sterpos, scrittore e critico letterario montevarchino, e l’Associazione "Il Giglio Blu di Firenze", rappresentata dall'editore Enrico Taddei e dalla critica letteraria e d'arte Lia Bronzi, continua a crescere con successo.

Nel 2024, il concorso ha registrato 230 iscrizioni, confermando il forte interesse da parte degli appassionati di letteratura. È stato pubblicato il nuovo bando di concorso che prevede tre sezioni: poesia, narrativa e saggistica.

Per la sezione poesia e narrativa è prevista una sottosezione riservata agli autori con età massima di 25 anni. I vincitori di ciascuna categoria e sottocategoria riceveranno un premio in denaro di 200 euro, offerto dal Comune di Montevarchi, ma sono previsti anche premi e menzioni speciali.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per il 22 giugno, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 11 ottobre 2025, presso il Palazzo del Podestà. "Siamo orgogliosi di promuovere questa iniziativa, nata all'interno della Commissione Futura- commenta il Sindaco Silvia Chiassai Martini- È un progetto ideato dal professor Sterpos, portato avanti grazie all’ impegno, competenza e dedizione sia del professore che del 'Giglio Blu di Firenze'.

Il riscontro ricevuto negli anni conferma che c'è voglia di scrivere e di partecipare a concorsi che valorizzano talenti letterari italiani, internazionali e autori under 25. Uno dei risultati che ci rende più orgogliosi è la crescente partecipazione dei più giovani, soprattutto nella sezione poesia.

Siamo certi che riusciremo a ripetere la partecipazione delle edizioni precedenti e invito tutti a iscriversi per dare voce alla passione per la letteratura” “Non ci sono molti concorsi letterari a carattere internazionale – prosegue l’Assessore alla cultura Giacomo Brandi – ma il premio ha dato la possibilità di scoprire anche autori locali che si sono distinti. L’obiettivo è di coinvolgere altri concittadini e non solo per confrontarsi in un contesto letterario ampio e stimolante”

“Questo premio non sarebbe stato possibile senza la sensibilità del Sindaco nei confronti della cultura- conclude il Prof. Marco Sterpos – Si chiama “Città di Montevarchi” perché onora la sua tradizione letteraria. Mi preme sottolineare l’attenzione rivolta alle nuove generazioni, ma anche l’attenzione ricevuta dall’estero, a dimostrazione che la letteratura unisce i popoli e favorisce la pace ”

Il bando è già disponibile sul sito internet del comune di Montevarchi (www.comune.montevarchi.ar.it) alla sezione “bandi e concorsi” - “avvisi pubblici”.