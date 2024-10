Torna il festival “Ri-generazione”

Arezzo, 4 ottobre 2024 – Torna anche per il 2024 Ri-Generazione Festival, lo spazio per i giovani, e non solo, creato dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia. Il 18 e il 19 ottobre alle 21 e domenica 20 ottobre alle 16, gli ospiti si alterneranno raccontandosi presso il Teatro Comunale.

Il fil rouge di questa seconda edizione sarà il Potere della Comunicazione. Saranno protagonisti della prima serata MineRadio e ValdarnoLab. Niccolò Beccastrini, Alessio Sani e Davide Scarselli ci racconteranno la loro avventura dal garage alla creazione di una web radio, mentre Camilla Moricca, Samuele Secciani e Lapo Verniani ci illustreranno cos’è e quali sono gli scopi di ValdarnoLab, il Laboratorio dei giovani soci della Banca del Valdarno.

Sabato 19 alle 21 andrà in scena Rick DuFer col monologo “Seneca nel traffico”, partendo dai filosofi del passato; un momento che ci aiuterà a scovare alcuni indizi utili per vivere con tranquillità nell’epoca dei social network, ma…. con moderazione! Chiude la rassegna Enrico Galiano, domenica 20 alle 16.

Il professore porterà in teatro lo spettacolo dal titolo “Sei un mito. Scopri chi sei attraverso i miti greci”. Il testo, scritto da Galiano in collaborazione con Andrea Delfino, è stato presentato per la prima volta a fine settembre 2024. DuFer e Galiano saranno disponibili per la firma delle copie al termine dei rispettivi spettacoli e durante la serata sarà possibile acquistare i volumi dei due autori.

La manifestazione è ad in ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sarà possibile effettuare una donazione in loco.

Per tutta la durata del festival, nel foyer del teatro, sarà allestita una mostra con i lavori dei ragazzi dell’Associazione Arkadia che sarà anche l’ospite per la mattina di venerdì 18 assieme ai ragazzi della Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.

I lavori esposti in mostra sono stati per lo più realizzati durante un Laboratorio di pittura all’aperto, svoltosi presso il Museo Mine lo scorso 30 maggio, sotto l’egida di “Amico Museo”, iniziativa promossa da Regione Toscana. “Siamo estremamente contenti di ospitare per il terzo anno consecutivo il Festival “Ri-generazione” voluto e ideato dall'Associazione LiberiLibri, per i suoi contenuti formativi e per il coinvolgimento di ospiti che vivono e operano nel nostro territorio, oltre che di altri personaggi che utilizzano gli spazi del Teatro Comunale per raccontarsi e raccontare la loro esperienza lavorativa” - queste le parole del Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e del Vice Sindaco con delega per la cultura Filippo Boni.

“Da sempre sosteniamo che la cultura sia veicolo di libertà, per questo operiamo in quest’ottica. Ri– Generazione rappresenta la massima espressione di questo ideale” - aggiunge l'ideatore del festival Matteo Butini.