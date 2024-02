Torna docu-film. Sabato la rassegna

Tutto pronto per il primo appuntamento con le proiezioni di Mondovisioni, la rassegna di docu-film nata sulla linea editoriale di Internazionale, che quest’anno fara il bis a Castiglion Fiorentino. Le iniziative sono realizzate dal Comune in collaborazione con il professor Alberto Mariotti. L’edizione 2024 si aprirà sabato 10 febbraio, alle ore 17, nella Sala San Michele del Palazzo Comunale, con "Seven winters in Teheran", il documentario di Steffi Niederzoll che racconta, attraverso interviste e registrazioni uscite dall’Iran, la storia della giovane Reyhaneh Jabbari, giustiziata dieci anni fa, ripercorrendo il processo, la detenzione e il destino di una donna diventata simbolo di resistenza per un intero Paese. A introdurre la proiezione sarà la giornalista di Internazionale Francesca Gnetti.