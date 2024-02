Torna alla vittoria la Polisportiva Galli

Arezzo, 26 febbraio 2024 – Torna a sorridere la Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia rialza la testa e dopo due sconfitte ritrova il dolce sapore della vittoria, superando Moncalieri al termine di una buona partita. Pur priva di Lazzaro, Amatori e Nasraoui, la squadra del patron Argirò ritrova l’apporto di De Cassan che pur a secco di punti fornisce un ottimo apporto a rimbalzo. Decisiva la seconda frazione, quando un break di 8-20 ha spaccato l’equilibrio del primo periodo dirottando la partita verso le ospiti. Menzione speciale va però a Petrova, top scorer di serata con 16 punti a referto e autrice di un’ottima prova.

Cronaca: Parte forte la formazione di coach Garcia, con l’asse Reggiani-Petrova a firmare il primo parziale sul 7-14 di metà frazione. Moncalieri però non sta a guardare e con Mitreva e Cordola ricuce lo strappo impattando in chiusura di tempo sul 14-14. Anche nel secondo quarto si riparte con l’inerzia verso le piemontesi, che sorpassano con il canestro firmato da Cicic. Replica immediata di Reggiani e Streri, ma Cordola impatta nuovamente. Si sbloccano Mioni e Bocola (22-28), mentre sono Petrova e Rossini a firmare il massimo vantaggio sul 22-34 all’intervallo. Dopo l’intervallo è ancora Petrova a trovare la via del canestro, rispondendo al canestro di Jakpa per il 24-38. Cicic propizia il meno sette piemontese (31-38), con Salvini che riduce ulteriormente il margine sul 33-38. Botta e risposta tra Rossini e Pasero, mentre è Streri in lunetta a ridare due possessi pieni di margine. San Giovanni ritrova ossigeno in chiusura di periodo: al trentesimo il punteggio è di 38-47. Ultima frazione che ricomincia su ritmi blandi, con Giordano unica a segno nei primi tre minuti. Streri sblocca le toscane (40-49), obbligando Terzolo a chiamare minuto di sospensione. Mitreva e Cicic provano a riaprire i giochi (44-49), ma Mioni mette il canestro della staffa chiudendo i conti. Moncalieri alza bandiera bianca: Polisportiva Galli vince 44-53.