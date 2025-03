The Voice Senior. Beni fuori dalla gara

Non ce l’ha fatta Carlo Beni a superare la selezione decisiva per accedere alle fasi finali del talent musicale "The Voice Senior". L’artista montevarchino, che aveva conquistato un posto nella squadra di Clementino, ha visto interrompersi il suo percorso nella puntata andata in onda venerdì sera. Il rapper partenopeo, chiamato a operare una scelta obbligata tra i tredici membri del suo team, ha dovuto escluderne sette, tra cui, purtroppo, proprio Beni. Il verdetto è stato reso noto al termine della trasmissione, quando i quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio – hanno annunciato i nomi dei 24 artisti che continueranno la loro avventura. Prima le semifinali, a seguire le finali. Nonostante l’eliminazione, per Carlo Beni questa esperienza si è rivelata comunque indimenticabile. Il cantante toscano aveva fatto il suo ingresso nel talent solo una settimana fa, scegliendo di esibirsi in un classico senza tempo della musica italiana, "L’ultima Luna" di Lucio Dalla. Un’interpretazione carica di emozione e intensità, che aveva fatto alzare in piedi il pubblico e convinto all’istante i giudici, i quali si erano girati senza esitazioni. La performance di Beni, sebbene apprezzatissima, non è bastata per garantirgli un posto tra i finalisti. Ma l’affetto del pubblico è stato fortissimo: nei giorni successivi alla sua partecipazione, il cantante è stato sommerso da messaggi di stima e complimenti, sia di persona che sui social. Centinaia di fan hanno espresso il loro apprezzamento per il suo talento e il suo carisma, rendendo chiaro che, al di là dell’esito del programma, Carlo Beni ha lasciato un segno. Chissà che non ci siano già nuove opportunità all’orizzonte…