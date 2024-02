Testini ha messo nel mirino l’Affrico: Sansovino senza alternative con il Torrita

Prosegue il duello a distanza, adesso di soli due punti, tra la capolista Affrico e la Sansovino. Oggi, con calcio di inizio alle 15, è una di quelle domenica dove nessuna delle due può commettere passi falsi. Lo sa bene la Sansovino di Testini, impegnata in casa del Torrita forte di una serie utile che ha permesso di ricucire il distacco dal primo posto, grazie a un super Miccio e alla verve di Mirante, Nikolla, ma non solo. Lo sa bene l’Affrico che farà tappa in casa del Torrenieri cercando di evitare la classica buccia di banana contro una formazione nei bassifondi della classifica ma pronta a uscirne con un risultato positivo.

Poi sarà la domenica del derby tra Casentino Academy e Subbiano. Gli ospiti sono al quinto posto in classifica, provano a inseguire la quarta piazza, mentre i padroni di casa forti del successo di domenica scorsa vorranno puntare sull’entusiasmo. Per l’Alberoro di Bernacchia appuntamento in casa del Fiesole per provare ad allungare proprio sui fiorentini che hanno tre punti in meno e sono vicini alla zona rossa. Stesso distacco tra la Chiantigiana e il Montagnano con i torelli di Laurenzi che dopo aver fermato la capolista cercano un altro risultato importante. Per il Lucignano di Gennaioli, ultimo della classe, avversario tosto l’Antella impegnato in zona playoff. Agli amaranto servono punti per riprendere il penultimo posto di Pienza e Montalcino che si sfideranno proprio questo pomeriggio.