Terzo settore, i progetti vincitori

Oltre 38 mila euro di finanziamenti per gli 8 progetti dell’area di Arezzo vincitori del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire" punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. Otto i progetti vincitori:

"I buoni frutti: giovani, solidarietà e agricivismo", il "Buffer Zone: con i giovani fuori dai luoghi comuni", i "Playducators - Giovani Educatori Ludici","Presenti!", hanno ottenuto un finanziamento di 5mila euro, "Your choice - Conoscere, capire, scegliere", ne ha ottenuti 3400.

"G2 Giovani al quadrato", "Giovani presenti sul territorio: uno sguardo a partire dalla scuola e dall’educazione" e "Giovani ReAttori" hanno ottenuto per il loro progetto 5mila euro.