Terza tappa del percorso ‘Crescere insieme’ in Casentino dedicato alle famigli

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Promuovere un uso consapevole degli smartphone all’interno delle famiglie per favorire una crescita sana dei minori.

È questo l’obiettivo del terzo incontro ‘Crescere insieme’ promosso dalla zona distretto del Casentino dell’Asl Toscana sud est per fornire ai genitori consigli e informazioni utili, dall’alimentazione nei primi mesi di vita alle vaccinazioni fino all’utilizzo consapevole dei dispostivi digitali.

La terza tappa del ciclo di incontri “Famiglie accese, telefoni spenti: insieme per una crescita sana” si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17.30, presso la scuola dell’infanzia Bibbiena Stazione ed è realizzata in collaborazione con le pediatre Cristina Novarini e Annalisa Micheli.

L’appuntamento è dedicato all’uso e all’ abuso degli smartphone da parte dei minori e lo scopo dell’incontro è rendere maggiormente consapevoli i genitori sulle conseguenze negative che un utilizzo senza controllo dei dispositivi digitali può produrre su bambini e adolescenti.

Il tema affrontato si collega al progetto Young portato avanti dalla zona distretto Casentino in collaborazione con la scuola Sant’Anna di Pisa e le scuole superiori ISI Enrico Fermi e IIS Galileo Galilei di Bibbiena e Poppi, per approfondire la relazione tra i ragazzi e le ragazze e i social e per evitare che un uso scorretto di internet possa produrre effetti negativi sulla loro crescita.

«L’utilizzo di internet da parte di bambini e bambine è soggetto a particolari cautele e raccomandazioni come consigliato anche dalla Società italiana di pediatria – spiegano le dottoresse Novarini e Micheli– Nei minori di età inferiore ai 2 anni, così come durante i pasti o un’ora prima di andare a letto è sconsigliato l’utilizzo di dispositivi multimediali.

Il tempo raccomandato è meno di un’ora al giorno per i bambini tra i 2 ei 5 anni di età e meno di due ore tra i 5 e gli 8 anni. È bene, infine, evitare di distrarre i minori con gli smartphone per mantenerli calmi e impegnati in luoghi pubblici.

La scoperta del gioco e della socializzazione sono aspetti fondamentali che devono essere correttamente sviluppati, senza sottrargli tempo prezioso. Inoltre, avere confidenza con i dispositivi digitali non implica averne la competenza ed è fondamentale il ruolo dell’adulto di riferimento nell’impostare regole e accompagnare i minori ad un uso consapevole, anche favorendo il buon esempio sul corretto approccio a smartphone e altri device per una graduale costruzione della competenza digitale fin da piccoli».

«L'incontro di oggi è parte di un ampio progetto per il rafforzamento della pediatria nel Casentino - sottolinea la direttrice sanitaria Assunta De Luca - Grazie al coinvolgimento dei professionisti e delle professioniste del territorio, questo ciclo di appuntamenti rivolto alle famiglie permette di fornire strumenti in più ai genitori per la gestione dei primi anni di vita del bambino, approfondendo alcuni temi centrali nel percorso di crescita».

Durante l’incontro sarà presente anche la dott.ssa Antonella Oddone per un approfondimento del progetto ‘Nati per leggere’ con letture dedicate ai bambini e alle bambine.