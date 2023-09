Terrossola: inaugurata l’area verde del paese

Arezzo, 4 settembre 2023 - Lo scorso sabato 2 settembre alla presenza di tutta la comunità di Terrossola e della giunta del Comune di Bibbiena sono stati inaugurati i lavori all’area verde del paese intitolata alla memoria del compianto Presidente del Circolino Sergio Giabbani l’uomo dei sogni che è stato capace, come dicono tutti i cittadini “di creare una comunità”.

Il Vice Sindaco Matteo Caporali commenta: “L’inaugurazione di questa area, in particolare del campetto da basket che il comune ha cooperato a completare dopo l’intervento di pregio fatto dai cittadini, è un momento di grande valore per tutti.

Oggi abbiamo voluto celebrare la forza delle comunità unite che si sono ritrovate nel nome di un bene più grande che si chiama futuro. Come amministrazione sosteniamo gli sforzi di questi piccoli borghi di ritrovare e spesso costruire, come in questo caso, la propria identità.

Siamo felici di essere qui a ricordare un amico e un uomo che si è speso totalmente per il paese, collaborando fattivamente anche con l’amministrazione sempre con spirito di cura e sacrificio”. Sergio Giabbani è stato ricordato da Enzo Ardenti che ha accolto la sua eredità come una “persona unica” capace di tenere viva e unita un’intera comunità.

Tutti i cittadini intervenuti hanno parlato di lui come un vero “punto di riferimento”. Grazie a Sergio il borgo di Terrossola ha ricominciato a promuoversi e a ritrovarsi nelle sue feste di paese, radicandosi nella tradizione e nel legame profondo dei suoi abitanti. Il futuro, ci dice Ardenti, “sarà improntato sull’eredità che ci ha lasciato Sergio”.

La preghiera per l’inaugurazione, officiata da Don Angelo, è stata particolarmente incisiva. Il parroco ha detto: “Fate che i bambini vengano a me, diceva Gesù. A volte questi paesi sono la considerati la periferia, ma è grazie a queste iniziative che nascono dalla collaborazione tra amministrazioni e comunità che diventano il centro di un territorio.

Le aree verdi come questa , rafforzano le amicizie e sono luoghi dove i bimbi possano crescere in modo sano e serio e possano diventare forti così da sostenere e consolare le proprie famiglie”. L’amministrazione ha dedicato risorse e progetti importanti a Terrossola, il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Caporali spiega così i diversi interventi: “A giugno siamo intervenuti con un bel progetto di sostituzione di parte del lastricato rotto del centro storico per un investimento di 10 mila euro.

Inoltre l’11 settembre ripartiranno i lavori del secondo stralcio di messa sicurezza della strada di accesso al paese con nuove fossette di scolo, la messa in sicurezza del versante a monte, guard rail e asfaltatura per 350 mila euro. Il completamento dell’area verde è stato un progetto condiviso con la comunità stessa di Terrossola che si è spesa direttamente con grande generosità, in questa operazione.

Credo che quello di Terrossola sia un esempio luminoso di come le persone, quando si ritrovano, possano fare cose grandi. Dobbiamo a questo borgo la forza di un esempio di civismo che vale sempre. Il ricordo di Sergio, che è stato capace di unire le persone con gentilezza e amore, è un’altra grande eredità morale che questo paese lascia al futuro. Grazie a tutti loro”.