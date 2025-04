Terranuova. Una App per il decoro urbano

Arezzo, 11 aprile 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini ha presentato l’app MyTerranuovaBracciolini, con all’interno il nuovo modulo “segnalazioni” progettato per permettere ai cittadini di segnalare facilmente disservizi legati alla manutenzione degli spazi pubblici e al decoro urbano. Grazie all’app, disponibile per dispositivi Android e Apple, i cittadini possono descrivere il problema, aggiungere una foto e geolocalizzare la segnalazione in modo preciso. Che si tratti di una buca nella strada, di un lampione guasto o di qualsiasi altro problema, con pochi semplici passaggi, è ora possibile inviare una segnalazione al Comune, senza accedere fisicamente agli uffici e consente al servizio manutenzioni comunale di intervenire in modo tempestivo. L’app è accessibile tramite SPID ed i passaggi da seguire sono semplici ed intuitivi. “

L'Amministrazione ha diffuso anche un video tutorial – ha detto l’assessore alle manutenzioni, Federico Tognazzi – vogliamo semplificare la comunicazione tra il Comune e i cittadini. Ogni segnalazione può essere inviata rapidamente e seguita passo dopo passo. Questa app facilita la nostra collaborazione con l’utenza e ci aiuta a rispondere in modo più veloce ed efficiente. MyTerranuovaBracciolini è già scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store, e grazie alla geolocalizzazione e alla possibilità di allegare foto, ogni cittadino può inviare segnalazioni con la massima facilità, contribuendo attivamente al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e alla cura del territorio”.