Terranuova Traiana. Grande attesa per la finale del Fedini con il Giulianova

Arezzo, 14 giugno 2024 – L'attesa è enorme e in settimana non sono mancati appelli per invitare i tifosi biancorossi a venire allo stadio per cullare un sogno. Quello di tornare dopo due anni in serie D. Domenica prossima, allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, campo neutro per motivi di ordine pubblico, il Terranuova Traiana giocherà la gara di ritorno conto il Giulianova, finale play off di eccellenza. Dopo il 3-1 maturato all'andata, i ragazzi di Becattini avranno a disposizione vari risultati per accedere al campionato nazionale dilettanti, dato che i gol in trasferta valgono doppio. Ma non bisognerà cullarsi sugli allori. Anzi, sarà importante, se possibile, chiudere subito la pratica. Parlavamo dell'attesa. Da Terranuova si muoveranno in centinaia per raggiungere la vicina San Giovanni e considerato anche l'afflusso di sportivi dall'Abruzzo non è improbabile arrivare a 1.500 spettatori totali. Su indicazione della Questura di Arezzo la gradinata Marco Sestini dello stadio comunale Virgilio Fedini resterà chiusa. Ai supporter giuliesi è stata riservata la curva sud.

I tifosi del Terranuova Traiana, invece, si accomoderanno in tribuna. Domenica la biglietteria dello stadio rimarrà chiusa per tutti i settori, quindi i biglietti saranno acquistabili solo in prevendita. A Terranuova sono disponibili presso: la segreteria del club in piazza generale Felice Coralli, aperta oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 10 alle 12; Antico Civaiolo Rotesi in via Garibaldi, 3 in orario di negozio; Fiori per Voi in via Roma, 57 in orario di negozio. Il costo del tagliando sarà per tutti i settori pari a 15 Euro. Ridotto: 7 euro (under 16, esibendo documento di identità valido). La società invita i tifosi a non recarsi allo stadio sprovvisti di biglietto e a presentarsi con congruo margine di tempo rispetto all'inizio della gara, previsto per le ore 16, in previsione della probabile alta affluenza, in modo da agevolare il regolare afflusso e i controlli. Insomma, una partita tra le più importanti della storia biancorossa, al pari della finalissima con il Colorno di due anni fa. Il Valdarno, il prossimo anno – molti toccheranno ferro – potrebbe avere ben quattro squadre in serie D. Se il Terranuova Traiana ce la farà, andrà a fare compagnia al Montevarchi, alla Sangiovannese e al Figline.