Terranuova Traiana domenica a Livorno

Arezzo, 20 novembre 2024 – Trasferta in terra labronica domenica per il Terranuova Traiana, che sarà di scena al Picchi di Livorno contro la capolista. Per l'occasione è stato organizzato un pullman con ritrovo fissato alle 9 di domenica mattina nel parcheggio antistante lo stadio comunale Mario Matteini. Il costo della trasferta comprensivo di viaggio andata e ritorno in autobus GT e pranzo nei pressi del porto di Livorno è pari a 50 Euro, mentre il prezzo del biglietto di ingresso allo stadio e le modalità di acquisto verranno stabilite dal club labronico nei prossimi giorni. Come ha ricordato l'addetto alla comunicazione della società valdarnese Francesco Pianigiani, due i precedenti ovviamente legati alla stagione 22-23. All’andata il 18 settembre del 2022 il Terranuova si arrese 2-0, in un Matteini gremito in ogni ordine di posto, con la tribuna centrale assiepata come non mai di supporter labronici.

Biancorossi che si mostrarono spavaldi e senza timori reverenziali, pur trovandosi di fronte una formazione di rango superiore, mostrandosi pericolosi dalle parti di Fogli e gestendo bene la fase difensiva. I valdarnesi concessero poco e nulla ai livornesi durante tutto il primo tempo, andando addirittura vicino al vantaggio al 33’ quando la conclusione di capitan Sacconi da posizione defilata si stampava sull’esterno del palo. L’equilibrio si spezzò sul finire della prima frazione da una grande giocata di Vantaggiato che con una sponda di prima intenzione serviva Pecchia, abile ad inserirsi dalle retrovie: il 24 livornese con un potente destro portava in vantaggio i suoi, punendo i terranuovesi alla prima vera occasione degna di essere definita tale. Nella ripresa la partita veniva definitivamente indirizzata dalla parte amaranto da un perentorio stacco aereo di Russo, che al 4’ batteva sul palo lungo Antonielli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella gara di ritorno all’ombra dei Quattro Mori, alla ventesima di serie D, il Terranuova fu fermato sul 2-0 per opera di una doppietta di Lucatti al 4′ del primo tempo e al 9′ della ripresa. Tre i giocatori in biancorosso che domenica potranno dire io c’ero: Bega, capitan Sacconi e Neri (che però nel 23 restò in panchina), oltre a Petrioli (alla seconda ed ultima giornata di squalifica) e Cioce che sarà assente per infortunio.