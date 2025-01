Terranuova Traiana. Con la Fezzanese vietato sbagliare

Arezzo, 24 gennaio 2025 – E' una gara da non sbagliare. Senza se e senza ma. Domenica con la Fezzanese il Terranuova Traiana non si gioca un campionato, ma una fetta importante della stagione passa attraverso questa gara contro un avversario che, nonostante la classifica, venderà cara la pelle, come dimostra la gara di domenica scorsa al Picchi contro la capolista Livorno, sotto di due reti e poi vittoriosa nella ripresa. La Fezzanese è quindi un avversario ostico, ma i ragazzi di Becattini non hanno altro risultato che non la vittoria, dopo la sconfitta di sette giorni fa con il Trestina. La gara, a causa dell'indisponibilità del campo da gioco del Luperi, verrà disputata allo Stadio Buon Riposo di Seravezza. Un piccolo vantaggio per i biancorossi, chiamati a conquistare tre punti che darebbero nuova linfa alla classifica.