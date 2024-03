Terranuova. Nuovo defibrillatore in biblioteca

Arezzo, 25 marzo 2024 – Nei giorni scorsi all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini si è svolta una breve cerimonia di consegna di un nuovo defibrillatore DAE donato alla comunità come lascito testamentario di una cittadina, Anna Corvino, che ne ha disposto la donazione in favore del Comune. Il DAE è stato collocato all’esterno della biblioteca comunale Le Fornaci. La cerimonia pubblica di consegna del defibrillatore e di una targa commemorativa in memoria di Anna Corvino si è svolta alla presenza di parenti e amici. “Siamo riconoscenti verso la signora Anna Corvino per questo gesto di estrema generosità e altruismo – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – che dimostra un radicato attaccamento alla comunità del Valdarno in cui la signora è nata ed è per lungo tempo risieduta. Grazie all’installazione di questo defibrillatore, che si aggiunge a quelli già presenti sul territorio, anche l’area intorno la biblioteca comunale avrà un dispositivo salvavita che servirà a soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco. Abbiamo deciso di collocare nel resede di piazza Le Fornaci il DAE essendo un luogo pubblico facilmente accessibile e molto frequentato dall’utenza della biblioteca e dell’adiacente Auditorium Le Fornaci”.