“Terranuova nello stato Mediceo”. Sabato la presentazione del libro di Giulia Cicali e Francesco Martelli

Arezzo, 03 aprile 2025 – Questo sabato 5 aprile alle ore 16.30 nell’aula consiliare di Terranuova Bracciolini si terrà la presentazione del volume “Terranuova nello Stato Mediceo (secoli XVI-XVIII)”, a cura di Giulia Cicali e Francesco Martelli, edito da Polistampa, Firenze 2025. L’evento segna la pubblicazione degli atti della giornata di studi che si è svolta il 23 marzo del 2024 a Terranuova, un momento di partecipazione e confronto per approfondire la storia del territorio, nell’ambito della IX edizione del Capodanno dell’Annunciazione. Gli studiosi che si sono succeduti nel corso della giornata, curata da Giulia Cicali e Francesco Martelli, hanno delineato interessanti vicende Cinque-Settecentesche della vita di Terranuova, un “centro minore” poco indagato dalla storiografia ma ricco di elementi importanti, anche grazie alla sua vicinanza a Firenze a cui non solo deve la sua fondazione ma il suo fiorente sviluppo durante tutta l’età moderna.

Alla presentazione di sabato interverranno gli autori e i curatori del volume, assieme all’editore Antonio Pagliai, mentre il professor Brendan Dooley, docente di Renaissance Studies presso il College of Arts dell’University College of Cork in Irlanda, coordinerà gli interventi e guiderà la discussione. “Terranuova - come sottolineato dai curatori Giulia Cicali e Francesco Martelli - è stata a lungo considerata dalla storiografia un “centro minore”, ma tale etichetta non deve trarre in inganno. Pur essendo una cittadina di dimensioni contenute rispetto ad altri centri urbani, Terranuova ha sempre avuto una fisionomia ben delineata e una vitalità unica che ha alimentato il suo sviluppo nelle più diverse sfere. Il legame con Firenze poi ha avuto un’influenza determinante, giocando un ruolo cruciale nel modellare la crescita della cittadina, contribuendo a farne un centro di importanza strategica nell’ambito dello Stato Mediceo”.

“Questa pubblicazione rappresenta un’opportunità unica per riscoprire e valorizzare la storia del nostro territorio – ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – un patrimonio che merita di essere conosciuto, apprezzato e custodito. La giornata di studi e il volume che ne è scaturito non solo testimoniano la vivacità culturale di Terranuova, ma offrono anche una riflessione sulla sua importanza nel contesto del Ducato e Granducato Mediceo. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa presentazione, che ci aiuterà a comprendere meglio le radici storiche della nostra comunità e il suo sviluppo nel corso dei secoli”. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.