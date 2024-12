Terranuova, incrocio salvezza

"Quella di oggi è una gara importante, come quella di domenica scorsa e come le prossime che verranno". Marco Becattini non utilizza troppi giri di parole: siamo quasi al giro di boa e ogni partita è fondamentale per smuovere la classifica e abbandonare i 14 punti che collocano il Terranuova Traiana in zona playout. Oggi al Matteini va in scena lo scontro diretto con il Flaminia, che di punti ne ha 13, ma è una compagine navigata e che conosce bene la categoria, quindi vietato distrarsi. Nei due precedenti, hanno sempre vinto i laziali. "Veniamo da una partita contro il Poggibonsi - ha sottolineato - in cui nel primo tempo abbiamo avuto grosse difficoltà, forse per il 5-0 subìto a Livorno. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione e dobbiamo continuare con questa linea. Al Matteini arriva una squadra viva, che ha perso dal Livorno, ma che con il nuovo allenatore sembra motivata per rubare i tre punti".

L’allenatore Becattini ha anche accennato alle condizioni di Lischi, l’ex Aquila che promette scintille. "Si sta allenando con noi, ma ancora non sta bene, mentre sono passati sei mesi dall’intervento. Speriamo quanto prima nel suo recupero perché abbiamo bisogno di lui in campo".

Per quanto riguarda il mercato, il tecnico ha sottolineato la difficoltà numerica dei ragazzi a disposizione e in modo particolare dopo l’addio di Ricci e gli infortuni in casa c’è bisogno di implementare la rosa. Prima però il club deve fare risultato per ritrovare il giusto entusiasmo.

COSÌ IN CAMPO ore 14,30

TRAIANA (4-5-1): Ermini, Petrioli, Bega, Saitta, Senzamici, Privitera, Massai, Mannella, Marini, Sacconi, Iaiunese. A disp.: Timperanza, Grieco, Lischi, Oitana, Suplja, Cardo, Tassi, Cappelli, Neri. All. Becattini

FLAMINIA (4-3-3): De Fazio, Igini, Lo Zito, Paramatti, Mariani, Mattei, Benedetti, Malaccari, Casoli, Ciganda, Sirbu. A disp.: Faralli, Massaccesi, Falli, Zanchi, Mazzon, Bonifazi, Pagano, Paun, Celentano. All. Abate.

Arbitro: Scarati di Termoli (Palazzo-Azzariti)

Francesco Tozzi