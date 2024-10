Terranuova, inaugurata la nuova sede dei servizi sociali

Arezzo, 25 ottobre 2024 – I Servizi sociali di Terranuova hanno cambiato sede. I nuovi locali si trovano in piazza Liberazione 8/d, accanto agli uffici della Polizia Municipale.

“La nuova sede dei servizi sociali rappresenta un importante passo avanti nella creazione di spazi accoglienti e funzionali per gli utenti – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni. Gli ambienti sono stati progettati tenendo conto delle esigenze delle persone che li utilizzeranno, con l’obiettivo di offrire un luogo adatto e confortevole.

Con questo trasferimento ampliamo e rinforziamo la presenza degli uffici pubblici nell’immobile ubicato in piazza Liberazione, creando così due poli: quello amministrativo-tecnico sito in piazza della Repubblica e quello della PM- Servizio Sociale, a cui si aggiunge l’Ufficio Scuola all’interno del plesso scolastico Giovanni XXIII”. “La nuova sede – ha proseguito il Sindaco – non è solo un luogo di servizio, ma uno spazio che promuove il benessere e la dignità degli utenti, facilitando l'accesso ai servizi.

Si tratta anche di un’operazione economicamente vantaggiosa per il Comune perché abbiamo ceduto per 705 mila euro alla Clinica di Riabilitazione Toscana l’immobile che precedentemente era occupato anche dai servizi sociali. I nuovi locali sono stati da noi acquisiti per 216.000 euro oltre alle spese notarili e a quelle relative ai lavori impiantistici e agli arredi.

Complessivamente ciò ha prodotto una disponibilità economica di oltre 400.000 euro che è servita a finanziare altre opere pubbliche di riqualificazione della nostra città. Abbiamo scelto – ha concluso il Sindaco – di ubicare i servizi sociali assieme alla polizia municipale perché ciò rappresenta un elemento di sicurezza per le operatrici dei servizi.

Ad oggi non si sono verificati mai casi di aggressione, ma vedendo ciò che a volte accade in altre realtà è sempre meglio prevenire”. I lavori hanno riguardato una manutenzione straordinaria dei locali (rifacimento servizio igienico con doppia utenza, nuova illuminazione a LED, tinteggiatura, nuove partizioni interne). È stato anche adeguato l’impianto elettrico, l’impianto di rete ed è stato installato anche un impianto di allarme.

I nuovi arredi, in aggiunta al riutilizzo di quelli esistenti, hanno permesso di adeguare gli spazi all’attività lavorativa. In totale si tratta di 128 mq con 4 uffici, un locale riunioni e un locale accoglienza/reception.