Terranuova e Sangio si fanno un regalo. Derby senza reti e con poche emozioni

Terranuova Traiana e Sangiovannese trovano un punto sotto l’albero di Natale. Allo stadio Matteini finisce 0-0. A un primo tempo decisamente avaro di emozioni, ha risposto una ripresa dove gli azzurri sono andati meglio dei biancorossi di Becattini non sfruttando, nelle battute iniziali, due limpide occasioni grazie anche ad altrettanti interventi risolutori del portiere locale Timperanza.

Le due compagni arrivano all’appuntamento forti di due vittorie in scontri salvezza molto importanti rispettivamente con Figline, in trasferta, e Flaminia Civita Castellana. Per l’occasione Marco Becattini, tecnico dei locali, fa debuttare dal primo minuto l’esperto centrocampista Degl’Innocenti che l’allenatore bianco rosso riabbraccia dopo la prolifica esperienza di alcuni anni fa a Figline.

Torna titolare, rispetto alla vittoriosa partita giocata proprio in terra fiorentina una settimana fa, l’esterno mancino Petrioli. Nella Sangiovannese il portiere Patata riprende il posto da titolare mentre non è al top della condizione Santeramo, che parte in panchina alla pari dei due nuovi arrivati Vietina e Foresta che avranno spazio nel secondo tempo.

Entrambe le formazioni scelgono il 3-5-2 come schema tattico, nonostante il freddo e il maltempo è buona la cornice di spettatori presenti. La prima frazione non passerà di certo agli annali della storia del calcio per le emozioni che ha prodotto.

Giusto un paio di opportunità, una per parte, senza però che venissero impegnati i due portieri. Sul finale di tempo l’occasione più nitida la crea la Sangiovannese con un cross di Pertica per la testa di Romanelli che, però, non inquadra lo specchio. Si va nello spogliatoio con uno 0-0 che rispecchia fedelmente quanto ha espresso il rettangolo verde nei primi 45 minuti.

Nella ripresa parte forte la compagine ospite, prima Pardera e poi Rotondo impegnano severamente l’ex Timperanza mentre l’unico sussulto dei locali si registra per un’uscita difettosa di Patata su Iaiunese, al 20’, col portiere azzurro che perde palla poi spazzata alla disperata dalla difesa. Prima del triplice fischio due espulsioni, una per parte, entrambe per doppio giallo, comminate al 41’ a Della Spoletina e Iaiunese che lasciano i compagni in inferiorità numerica.

I sei minuti di recupero sono contraddistinti da un giro palla che fa ben capire le intenzioni delle due contendenti. Un punto ciascuno e tutti contenti.