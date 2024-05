Terranuova. Di Ponte chiede un confronto pubblico con Chienni

Arezzo, 22 maggio 2024 – Il candidato a sindaco di Terranuova Futura Mauro Di Ponte chiede un confronto pubblico con Sergio Chienni. E lo ha fatto sollecitando una risposta. “Sono passati esattamente dieci giorni dalla mia richiesta fatta a Insieme per Terranuova, TV1 e Corecom. Nessuno dei soggetti destinatari della mia lettera ha avuto evidentemente il tempo di rispondere – ha detto Di Ponte - Non nascondo che sono amareggiato e deluso. Deluso da aziende ed enti che si occupano di un servizio pubblico come quello dell’informazione politica, soprattutto all’approssimarsi della scadenza elettorale. Amareggiato da un competitor politico che evidentemente non vuole questo confronto in piazza. Il tempo per fare spot elettorali lo trova, non si capisce perché non trovi 5 minuti per comunicare il giorno per un confronto politico che è parte essenziale della campagna elettorale. Credo sia un doveroso atto di informazione per tutta la nostra cittadinanza, un momento di democrazia importante – ha aggiunto Di Ponte - I terranuovesi hanno il diritto di ascoltare programmi ed idee con contradditorio tra coloro che si propongono di essere i loro amministratori per i prossimi anni. In passato fu organizzato, sia per le elezioni amministrative che per le elezioni primarie del centro sinistra. Sono stati importanti momenti di partecipazione della nostra comunità. Auspico non si commetta nuovamente l’errore che è stato fatto dal Partito Democratico pochi mesi fa di chiudersi alla cittadinanza scegliendo di non fare le primarie. E’ importante far partecipare i terranuovesi ad un dibattito pubblico che è il sale della democrazia”. Di Ponte ha spiegato di aver lanciato l’invito pubblicamente in data 10 Aprile e 8 maggio dagli studi di Tv1. Di avere poi, il 10 maggio, inviato all’emittente una email diretta. “Rinnovo pubblicamente l’invito a Tv1, emittente televisiva di riferimento per il Valdarno ad organizzare questo evento in piazza della Repubblica a Terranuova e all’altro candidato di cogliere quest’opportunità: non vedo elementi per non farlo, ma solo l’opportunità di dare completa informazione politica alla nostra comunità. Resto fiducioso di una pronta risposta positiva”, ha concluso Di Ponte. Insomma, la richiesta è quella di confrontarsi pubblicamente, in un evento da organizzare in piazza della Repubblica, con Sergio Chienni.