Terapia di gruppo al Rosini. C’è Chiara Becchimanzi

Sarà l’artista poliedrica Chiara Becchimanzi a chiudere al Teatro Rosini di Lucignano la stagione teatrale dedicata alla Stand Up Comedy. Domani lunedì 8 aprile, con inizio alle ore 20:00, la "generosa ed eternamente pasticciona" Becchimanzi porterà sul palco del Rosini lo spettacolo "Terapia di gruppo".

Accompagnerà l’appuntamento l’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura.

"Terapia di gruppo" è un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, all in – potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione che prenderà il discorso.

Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche) … e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente.

Chiara Becchimanzi è attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera, progettista culturale. Ovviamente precaria. Blatera sul palco dall’adolescenza. Inventa storie da quando ricorda.

Il menù dell’apericena (con prima consumazione inclusa) prevede: parmigiana di melanzane; sformato di broccoli e patate; salumi; polpetta di melanzane; pappa al pomodoro; bruschette con verdure di stagione; frittata con aglio e porro; gnudo con fonduta di formaggi in forno; mix di dolci. Inoltre, in fase di prenotazione, è possibile richiedere il menù vegetariano.

Ingresso allo spettacolo 20 euro. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, è possibile contattare: a Lucignano presso Ufficio Turistico (Museo Comunale) - Piazza del Tribunale - tel. 0575 838001; ad Arezzo presso Officine della Cultura - via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111.