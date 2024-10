Arezzo, 28 ottobre 2024 – La terza giornata del Campionato Regionale di Tennistavolo, disputatasi sabato 26 ottobre, ha visto il Tennistavolo Valdarno protagonista con le squadre dei campionati C2 e D2, impegnato in una fine settimana di sfide avvincenti. La formazione di D2 ha trionfato in casa contro il CIATT Firenze "C", imponendosi con un sofferto 4-3. Decisivi i due punti messi a segno da Alessandro Chellini, affiancato dalle vittorie di Emanuele Chiosi e Antonio Fabbrini, che con i loro singoli punti hanno portato la squadra in vetta alla classifica, pari merito con Sestese e CIATT Firenze "B", anche se con una gara in più.

Diversa la sorte per la squadra di C2, battuta con un netto 5-0 dal Tennistavolo Firenze. Nonostante la sconfitta, l'incontro ha segnato l'esordio in Italia del francese Oliver Adnot, nuovo innesto per la squadra valdarnese. Ex talento giovanile in Francia, Adnot torna in gara dopo anni di inattività e ha mostrato sprazzi di abilità contro una formazione fiorentina destinata a lottare per la promozione. L'esordio del pongista francese, seppur senza punti, fa ben sperare per il proseguo della stagione, lasciando intravedere un contributo importante per il team valdarnese. Nell'immagine in evidenza gli atleti di C2 che hanno giocato sabato: Francesco Bagnolesi, Oliver Adnot, Francesco Martinino e William Deventi.