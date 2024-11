Tennistavolo. L'impresa italiana ai mondiali Under 15 porta la firma anche di un valdarnese

Arezzo, 25 novembre 2024 – Ai Campionati Mondiali Giovanili di Helsingborg in Svezia, gli Under 15 azzurri guidati dal sangiovannese Lorenzo Nannoni ed Emmanuele Delsante sono arrivati ​​in semifinale e al termine di una lotta durissima hanno perso per 3-2 contro la Polonia conquistando la medaglia di bronzo. Il team, composto dal palermitano Danilo Faso, dai triestini Francesco Trevisan ed Erik Paulina e dal pratese Giulio Campagna, erano partiti benissimo battendo l'Australia per 3 a 0 e successivamente sconfiggendo per 3 a 1 il Porto Rico. La semifinale con la Polonia è stata combattutissima con la vittoria di Danilo Faso per 3 a 0 su Samuel Michna. nel secondo incontro Francesco Trevisan è partito alla grande con un vantaggio iniziale di 2 a 0 contro Patryk Ziworonek, poi però ha subito la rimonta del polacco è ha perso alla distanza per 3 a 2. Stessa sorte per Erik Paulina che si è aggiudicato i primi due parziali contro Aleks Pakula per poi perdere i tre set successivi. Nel quarto incontro Faso è rientrato in campo ed è riuscito a vincere di misura per 3 a 2. Decisivo, dunque, il quinto singolare, nel quale Michna ha superato Trevisan per 3 a 1 decretando la vittoria della Polonia. Grande soddisfazione comunque per l'accesso alle semifinali, traguardo mai raggiunto prima da una squadra giovanile italiana. Nella foto la squadra Under 15 azzurra, da sinistra il tecnico Lorenzo Nannoni, Danilo Faso, Francesco Trevisan, Erik Paulina, Giulio Campagna e il tecnico Emmanuele Delsante.