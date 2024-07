Tempio crematorio: "Una stagione di contenziosi"

SAN GIOVANNI

Esultano le Liste Civiche Sangiovannesi per lo stop al tempio crematorio. Ma il gruppo d’opposizione mette in guardia anche da eventuali contenziosi che potrebbero emergere. Durante l’ultimo consiglio comunale Valentina Vadi ha dichiarato la revoca in autotutela della gara. "La conclusione a cui è arrivata l’amministrazione comunale deve essere però contestualizzata nei tempi e nei modi – spiegano i civici (nella foto) – Per i tempi: il procedimento di autotutela cui si è appellato il Comune dopo la sentenza del Tar era stato dettagliatamente descritto e proposto lo scorso 14 febbraio, nel corso del consiglio aperto convocato grazie alle migliaia di firme presentate dal Comitato Aria Pulita, dalla consigliera Scarnicci che in quella sede ricordava i tre richiami dell’Anac sulla scorretta formulazione della gara di appalto. Per i modi: alla nostra richiesta sulle motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a portare avanti la gara nonostante i rilievi dell’Anac, il sindaco Vadi non ha trovato di meglio che addossare agli uffici comunali le responsabilità di quella che agli occhi di tutti è stata una chiara scelta politica ostinatamente perseguita e rivelatasi poi fallimentare. Quello che la prima cittadina disegnava come un servizio di vicinato è stato dichiarato nella sentenza del Tar come un intervento costoso e sproporzionato". Le Liste Civiche hanno poi ricordato che la nuova opera è stata bloccata grazie alla partecipazione popolare. E avvertono: "La sentenza del Tar avversa alla gara, purtroppo potrebbe aprire una stagione di contenziosi in relazione a possibili richieste di risarcimento danni da parte dei concorrenti".