Telefoni fissi e mobili muti: una giornata di disagi

CASENTINO

Un guasto sulle linee fisse e mobili in buona parte della vallata e non solo ha determinato grossi disagi per tutta la giornata ieri ieri.

Intanto Tim, con una nota, ha tenuto a precisare che non ha alcuna responsabilità, anzi è parte lesa "in quanto si tratta di un danno a un cavo in fibra ottica provocato da terzi nell’ambito di un cantiere stradale in via Bicci di Lorenzo".

Il problema dunque si è determinato fin da ieri mattina intorno alle 9 quando durante alcuni lavori è stato tranciato il cavo della fibra ottica causando un guasto importante che ha comportato l’interruzione della connessione fino alla tarda serata di ieri (dopo le 20 la situazione comunque non era stata ancora ripristinata, tra le proteste giusificate della gente) sia in Casentino che in una parte della Valtiberina.

I comuni interessati al problema sono Bibbiena, Pratovecchio Stia, Chiusi della Verna, Poppi, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano e in parte anche quello di Arezzo, nella zona confinante a quella casentinese dove, comunque, la situazione è apparsa senz’altro più complicata.

Problemi anche con molti telefoni fissi, con molte utenze rimaste isolate per buona parte della giornata.