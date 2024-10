Teatro Virginian. Il Nome della Rosa conquista la scena

Si chiama Party Time, e sarà una festa la nuova stagione del teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo diretto da La Filastoccola e Daniele Marmi. Questa sera alle 21 la rassegna porta sul palco del teatro di via de Redi, " 130 Repliche de Il nome della rosa". Marco Gobetti con il suo "teatro di riciclo" evoca le centotrenta repliche de "Il nome della rosa", lo spettacolo cui prese parte nella stagione 2017/18. La vicenda deI nome della rosa di Eco si intreccia a quella dello spettacolo con cui fu rappresentata nella stagione 17/18 a cui Gobetti prese parte, e alla sua lunga tournée di 130 repliche. "La cuoca Primavera" va invece in scena domenica 3 novembre alle 17 con Chiara Cervati e Alice Natale. La rassegna del Virginian prosegue con Il pianista sull’oceano in scena giovedì 14 novembre alle 21 con Igor Chierici. Il principe Granchio ed altre storie del mare in programma l’8 dicembre alle 17 con I Cantastorie. Tratta da una favola veneziana, volume primo delle "Fiabe italiane" di Italo Calvino, "Il Principe Granchio" è raccontata alla maniera dei cantastorie da Daniela Cecchi, inventrice e creatrice di oggetti scenici e da Franco Picetti, con canzoni e musiche originali. Lo spettacolo Spudorata di Spk Teatro, va in scena l’11 dicembre alle 21. La confessione semiseria, molto ironica e sul filo del disagio di una quasi quarantenne che si trova ad un punto della vita in cui inizia a porsi domande sulla vita e sul sesso. I quattro musicanti di Brema sul palco il 19 gennaio alle 17 con Microteatro e Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò. Il circo capovolto è in programma il 29 gennaio alle 21 con Teatro delle Temperie di e con Andrea Lupo. Blu.

Il colore della felicità sul palco il 2 febbraio alle 17. E poi 5 Minuti il 20 febbraio alle 21 con Teatro del Cerchio. C’è Molto dolore per nulla il 5 marzo alle 21 di e con Luisa Borini. Torna il teatro ragazzi con La bella e la bestia il 9 marzo alle 17. Don Chisciotte di Nata con Cinzia Corazzesi e il 6 aprile alle 17 . La locandiera il 10 aprile alle 21 con Noemi Apuzzo, Vittorio Camarota, Adriano Exacoustos, Nicolò Parodi. Poi Boca Storia di genovesi, anarchici e calciatori l’8 maggio alle 21. Di e con Giorgio Castagna, il racconto dei migranti liguri che arrivano a fine‘800 nel quartiere della Boca. Info e prevendite 334 3385046.