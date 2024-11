Teatro Virginian. Gli stereotipi di Chiara Renzi

Una sola attrice sul palco e un’urna piena di parole. Comincia così Lotteria degli Stereotipi, il nuovo spettacolo prodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O) e curato da Chiara Renzi, in collaborazione con Uniche ma plurali, che andrà per al Teatro Virginian di via de’ Redi 12, ad Arezzo stasera alle 21 a ingresso libero. Liberamente tratto dal libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole e adattato nella drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo, il progetto è finanziato dal Comune di Arezzo, nell’ambito del Bando Pari Opportunità 2024, con il supporto di Pronto Donna, Donne Insieme, Associazione Filostoccola - Teatro Virginian, Le Plurali Editrice e il contributo della sezione Soci Coop Arezzo.

Opera inedita al suo debutto assoluto ad Arezzo, il nuovo lavoro di rumorBianc(O) è costruito su un solo personaggio e prevede il coinvolgimento del pubblico. Sarà proprio Chiara Renzi, direttrice artistica dell’associazione, a dirigere la speciale lotteria che dà nome allo spettacolo. Un autentico esperimento sociale in chiave comica: una "riffa" teatrale che porta alla ribalta temi legati alla condizione femminile e agli stereotipi che le donne affrontano nella società contemporanea. Si spazierà dagli standard di bellezza all’educazione, dal lavoro di cura alla famiglia e all’identità di genere. Attraverso rocamboleschi aneddoti personali e spassose considerazioni, la protagonista inviterà il pubblico a soffermarsi sull’impatto delle aspettative sociali sul modo in cui le donne si vestono, si comportano e percepiscono sé stesse.

L’obiettivo? "Riscrivere il copione che vogliamo", per dirlo con le parole dell’autrice, incoraggiando un pensiero critico sulla condizione femminile. Dopo ogni replica, il pubblico sarà invitato a un talk di approfondimento, un momento di dialogo con associazioni locali attive sul fronte della parità di genere, per offrire ulteriori spunti di riflessione e confronto. Sono previste infatti due repliche, una dedicata alle scuole e una riservata agli studenti dell’Università di Arezzo, per promuovere il dibattito sulla parità di genere: il 4 dicembre per le scuole alle 11 al Virginian e il 6 dicembre alle 16:15 alle Logge del Grano.