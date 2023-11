Teatro Verdi. Ghemon, Piccolo e Vergassola

Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario. Tra i protagonisti Ghemon, Dario Vergassola, Marco Marzocca e Ottavia Piccolo. Svelata la Stagione 202324 sotto la regia di Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. "Torno sempre con piacere a Monte San Savino perché qui mi sento un po’ come a casa" ha detto Amanda Sandrelli, direttrice artistica del Verdi insieme a Luca Roccia Baldini di Officine della Cultura. Si parte il 22 novembre, alle 21:15 con "Non è un concerto. Non è un monologo teatrale. Non è uno spettacolo comico. È una cosetta così", spettacolo portato in scena da Ghemon, il 15 dicembre mattatore della serata sarà Dario Vergassola con le sue "Storie sconcertanti". Sabato 13 gennaio, lo spettacolo "Chi me lo ha fatto fare!" in cui Marco Marzocca racconta senza filtri la sua vit. Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, "Le tre notti del ’43. Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Fink per raccontare una delle pagine più oscure della nostra storia" di e con Enrico Fink e con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Il 15 febbraio teatro e musica con "Un’operina da quattro soldi" letta e interpretata da Marco Natalucci con la regia di Gianfranco Pedullà e le musiche originali di Francesco Giorgi, il 28 febbraio, ispirato dall’omonimo racconto di Oscar Wilde, il palcoscenico del Verdi sarà abitato da "Il fantasma di Canterville" di e con Angela De Gaetano, regia di Tonio De Nitto. Il 7 marzo appuntamento col trio Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino autrici e interpreti di "Piccole donne crescono?", regia di Matteo Marsan. L’ultimo spettacolo di stagione, in una produzione firmata da Officine della Cultura, il 15 marzo con Ottavia Piccolo in "Lo schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione" di Stefano Massini con le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Fuori abbonamento, evento speciale venerdì 12 aprile, sarà lo spettacolo "Hotel 4 stalle… forse 5!" con per la regia Massimiliano Caldaro e la voce e la chitarra di Lorenzo Michelini. Per i piccoli la stagione del Verdi si arricchisce di tre appuntamenti da dicembre a febbraio.