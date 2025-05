Teatro popolare, gli attori biturgensi al debutto

SANSEPOLCRO

"Casa nuova, vita nuova!", il nuovo testo della Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro scritto da Franca Neri, debutta alle 21.15 di questa sera ad Arezzo nel centro di aggregazione sociale "Fiorentina", nell’ambito della XXVI edizione della Rassegna Teatro Spontaneo. Il centro apre le sue porte alla nuova produzione della compagnia teatrale più amata di Sansepolcro, costituita nel 2007 da un gruppo di attori di esperienze distinte, sviluppate in tempi diversi. L’ambientazione riporta nel 1980 e in un condominio a Porta Fiorentina di Sansepolcro, dove i signori Clara e Gustavo Tontini (interpretati da Moira Bigi e Luciano Bartolini) prendono possesso di una nuova casa.

In scena ci sono scatoloni, un divano, una radio, quadri e masserizie varie; le fasi del trasloco sono interrotte da una autentica sarabanda di personaggi caratteristici, i condomini e non solo. La morte di un conoscente e anche quella del pesce rosso della famiglia Tontini innescano una interminabile serie di fraintendimenti alimentati dal goffo portiere Palmiro Biagioli (Alfredo Pecorelli, nella foto) e dalla vicina impicciona Fortunata Sarti (Giuliana Del Barna). Gli equivoci si susseguiranno fino al ritorno della ex condomina dell’appartamento (interpretata dalla stessa Franca Neri). In scena, in ruoli minori, anche Elisabetta Begni, Michele Masciarri, Michele Rossi, Massimo Biagioli e Michele Foni.