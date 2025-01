Teatro in Famiglia . Il gatto con gli stivali al Capodaglio

Teatro per bambini e famiglie con una rassegna a loro dedicata. Parte oggi Teatro in Famiglia al Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. Quattro appuntamenti domenicali pensati per i più piccoli e i loro genitori. Un programma che offrirà occasioni per alimentare la fantasia e la creatività, frutto della collaborazione tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La rassegna si apre oggi alle 17 con Il gatto con gli stivali, per la regia di Livio Valenti. Una produzione Nata Teatro con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, le musiche di Lorenzo Bachini e i pupazzi di Roberta Socci. Età consigliata: 4-10 anni. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’ strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, sì però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Raccontare le fiabe classiche è sempre una bella impresa, un incontro con i nostri sentimenti più ancestrali.