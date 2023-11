Teatro contro la violenza. Katia e Benedetta in scena

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: tre gli eventi gratuiti organizzati dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo. Si parte sabato 18 novembre con lo spettacolo al Teatro Petrarca "Diritti o rovesci ma pari!" con Katia Beni e Benedetta Giuntini. Una giornalista a volte fuori di testa intervista un’attrice comica, ma che sa essere arguta, su diritti delle donne, pari opportunità, esperienze di lavoro e di vita. Il mondo è quello dello spettacolo. Un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali e sconvolgimenti ormonali che lascia spazi di riflessione su stereotipi di genere e diritti violati. Sabato 25 novembre è la volta di "Sante donnacce" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, sempre al Teatro Petrarca. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi per conciliare carichi domestici e vita lavorativa, sugli stereotipi che ancora imperversano. "Sante Donnacce" è pensato e prodotto in stretta collaborazione con Artemisia, l’associazione che opera a supporto delle donne vittime di violenza.

L’ultimo appuntamento si svolgerà martedì 28 novembre al Teatro Pietro Aretino. Un progetto musicale dal titolo "Spiriti Guida" in versione live firmato Cristina Donà e Saverio Lanza: un itinerario evocativo dove le canzoni scritte spesso a quattro mani lasciano affiorare i brani degli artisti di riferimento: da Lucio Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles passando per Sinead O’Connor, Francesco De Gregori, Bjork e David Bowie. Il duo sarà preceduto dall’esibizione della giovane cantautrice Anna Carol. Tutti gli spettacoli sono alle ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto segnaposto sul sito discoverarezzo.com o ancora dalle 17,30 alle 19,30 e sempre e solo di mercoledì alla biglietteria del Teatro Petrarca. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria del Petrarca sarà aperta dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21 mentre quella del Teatro Pietro Aretino dalle 20.

"La collaborazione tra fondazione e assessorato – sottolinea il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti – ci onora e permette di portare all’attenzione del pubblico cittadino artisti con carriere trentennali alle spalle e che, in alcuni casi, sono anche care amiche. Il sorriso, certo, non basta per sconfiggere la violenza sulle donne ma anche in merito a quest’ultima l’ironia conferma la sua capacità di sapere affrontare tematiche delicate". A.B.