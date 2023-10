"Teatri in provincia". Maratona di corti al via a Bucine

Al via il progetto Teatri in provincia. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, grazie alla perseveranza di Duska Bisconti, artefice del progetto, di cui anche il Teatro di Bucine e Diesis Teatrango sono partner, vuole rivalutare la drammaturgia italiana contemporanea attraverso letture di corti teatrali nei luoghi, come le città di provincia, in cui di solito si esporta passivamente il teatro prodotto nelle grandi città. Sei teatri per 21 autori: questa interessante e variegata "palestra per autori", anche quest’anno avrà come protagonista il pubblico che indicherà in ogni "maratona di corti", quelli più graditi. La manifestazione si svolgerà nei teatri dislocati nella provincia italiana, con una serie di letture di testi degli autori aderenti al Cendic, i cui corti teatrali, senza alcuna selezione preventiva, sono proposti al pubblico per avere un immediato feedback di gradimento dell’opera. Tutto questo allo scopo di diffondere soprattutto nei piccoli centri le opere contemporanee. Gli interventi sono strutturati in tre serate ad ingresso gratuito. A Bucine presso il teatro comunale: la prima maratona sarà venerdì 27 ottobre alle ore 21, la seconda maratona venerdì 3 novembre alle 21 e la maratona numero tre: martedì 21 novembre alle ore 21. Info: 3714130749 [email protected]