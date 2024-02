Tavolo di confronto per valorizzare la Fiera. Confesercenti, appello a Comune e InTour

"Un tavolo per confrontarsi su tematiche utili a valorizzare la Fiera Antiquaria". Vuole parlare anche di questo la Confesercenti nell’incontro che ha chiesto al Comune e alla Fondazione Arezzo Intour. "Un incontro utile ad analizzare lo stato di salute della Fiera e a programmare azioni utili a valorizzare l’evento e ad esaminare le esigenze degli espositori e degli antiquari in sede fissa. La Fiera Antiquaria rappresenta un appuntamento prezioso anche per l’indotto economico delle attività del centro storico e non solo, quindi riteniamo utile un periodico confronto con l’amministrazione comunale per programmare e confrontarsi su temi che stanno a cuore ai protagonisti della manifestazione" spiegano dall’associazione di via Fiorentina. "Riteniamo - interviene la direttrice Valeria Alvisi - che sia utile affrontare alcuni temi, relativi ad esempio alla promozione e alla valorizzazione della manifestazione, e al tempo stesso essere aggiornati su eventuali attività di promozione già programmate per il 2024. Per questo abbiamo chiesto di incontrare l’assessore Simone Chierici". Tra le questioni c’è anche quella relativa al tema della sicurezza e ai furti. "Resta il problema di piazza della Badia e via Cavour. Zone del circuito della Fiera che continuano a non essere scelte dagli espositori". Secondo Confesercenti un tavolo di valorizzazione permetterebbe anche di affrontare questioni sul medio e lungo periodo. E già si pensa all’edizione di fine anno quando la concomitanza con la Città del Natale. "Sulla concomitanza - puntualizza Alvisi - ci sono alcuni aspetti da analizzare tra cui quello dell’allargamento del circuito in via Sasso Verde e piazza San Domenico".