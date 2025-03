Tatoo, benessere, dischi e fumetti. Due giorni di expo e di sorprese

Non solo Passioni, anche la fiera del benessere Nirvana, la convention dei tatuaggi e il mondo del disco e del fumetto. Tutto in un fine settimana. Arezzo Fiere e Congressi ospiterà il 15 e 16 marzo, in contemporanea con la Spring Edition di "Passioni in Fiera", anche la seconda edizione di Nirvana e l’Arezzo Tattoo Convention, tutto visitabile con un unico biglietto. Il pubblico avrà l’occasione di fare un viaggio nel Mondo Olistico e del Benessere con stand dedicati alle arti e discipline olistiche orientali o cosmesi naturale e scoprire le ultime tendenze dell’arte del Nirvana.

Nirvana, la seconda edizione della Fiera del Benessere, dell’esoterismo e del Tattoo - dopo il successo del primo appuntamento - si preannuncia ancora più ricca per sorprendere l’esigente pubblico in arrivo. Ad attendere i visitatori diverse aree tematiche. Expo di Artigianato e Bio con stand dedicati allo shopping del benessere e prodotti biologici; Area Relax, uno spazio per fermarsi nella pace e tranquillità con la possibilità di provare trattamenti olistici e massaggi eseguiti da operatori professionisti.

Nella Via del Mistero & Magia si potranno fare esperienze con tarocchi, divinazioni e consulti esoterici oltre a scritture e pratiche magiche. Durante l’evento ci saranno poi conferenze gratuite su temi olistici ed esoterici, workshop pratici e interattivi e meditazioni guidate per il sé interiore. Tra gli eventi da non perdere sabato si svolgeranno le conferenze su "Metodo Pea" e "Metodo Ayurshakti", sui "Tarocchi", la "Sincronicità" o l’"Allineamento divino" mentre domenica conferenze su "Aromharmonia – Un massaggio sensoriale con gli Oli Essenziali", sul "potere segreto delle parole", sulla "Fotobiomodulazione" e sulla "Numerologia", oltre a tanti altri.

Nell’area spettacoli invece si svolgeranno dimostrazioni di "Nomad Yoga", "Concerto per Arpa". Al palaffari anche Arezzo Tattoo Convention. All’interno degli spazi dedicati a Nirvana si terrà anche la due giorni dedicata all’Arte del tatuaggio. Qui si potranno incontrare i migliori artisti del settore con oltre 50 tatuatori presenti e scoprire le nuove tendenze in arrivo con spettacoli, conferenze e contest in un’atmosfera unica. Sia sabato che domenica alle 18.30 si svolgerà il "Contest Best Of The Day".

E poi il fumetto. Con un biglietto a parte si potrà poi partecipare alla quinta edizione della Fiera del Disco, Cd, Fumetto, Videogiochi, Manga e Figurine.

Angela Baldi