Tatangelo: aria di Sanremo a Cesa Una domenica di sagre ed eventi

Ultima domenica d’agosto tra sagre e feste paesane. Sarà Anna Tatangelo la super ospite stasera della Festa di Santa Lucia a Cesa. Ormai un cult dell’estate della Valdichiana, come ogni anno gli stand gastronomici con la specialità dell’Ocio Chianino, il luna park, i venditori ambulanti attirano migliaia di persone per le strade del paese. Il giorno più atteso è l’ultimo, martedì 30, quando a mezzanotte il cielo si illumina grazie ai fuochi d’artificio. Ma prima del gran finale stasera appuntamento con l’ospite musicale principale e il concerto di Anna Tatangelo. La giornata parte alle 9:30 col 3° Raduno di Auto Moto d’Epoca, ospite d’onore sarà alle 22:45 Anna Tatangelo. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra cui l’Accademia della Canzone di Sanremo, è diventata nota grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione "Giovani", col brano Doppiamente fragili. Ad oggi risulta la più giovane vincitrice del Festival, avendolo trionfato a soli 15 anni. Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti, incidendo anche delle cover di celebri canzoni come Dio, come ti amo, Mamma, Tu sì ‘na cosa grande e tante altre. La cantante di Essere una donna è anche l’ex compagna di Gigi d’Alessio con cui ha un figlio. Dopo di lei alle 23:45 djset di Gabriele Parri. Domani alle 22,30 spazio all’Orchestra Spettacolo Simona Quaranta e a seguire djset. Gran finale martedì, alle 18 l’apericesa e la maratona dei migliori dj, alle 20 la sfilata di Moda dell’associazione nazionale Donne Operate al Seno e a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico. Ultimo giorno a Poppi con il Gusto dei Guidi, festival del vino giunto alla XXV edizione. Nelle suggestive cantine storiche del borgo sarà possibile degustare l’eccellenza dei vini toscani. Il borgo si apre agli avventori che, muniti di bicchiere al collo, si addentreranno attraverso i vicoli per degustare i migliori vini della regione. Ultimo giorno a Pieve a Maiano con la 39° Sagra del Cinghiale. Celebri i maccheroni al ragù di cinghiale e lo spezzatino, musica dal vivo tutte le sere, giostre e torneo di briscola, stasera alle 21 ballo con l’orchestra Smile Band. Fino al 3 settembre a Ponte alla Chiassa, 42° edizione della Festa al Vecchio Ponte tra piatti tipici toscani, maccheroni al sugo, trippa, grifi, griglia e pizza. Stasera alle 21,30 ballo con l’orchestra Sarabanda. Fino al 3 settembre a Badia al Pino, Sagra della Bistecca, stasera alle 21 ballo con l’orchestra Juri Bordoni.

Angela Baldi