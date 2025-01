Tariffa fissa a un euro: "Una scelta non facile ripagata dai nostri clienti"

Dietro al bancone de Il Caffè dei Famosi c’è Roberto Bandoni. La sua è una delle attività che hanno scelto di tenere il prezzo del caffè invariato. Se gli aumenti di materia prima e costi di gestione e servizio colpiscono tutti, c’è infatti chi sceglie strategie diverse per farvi fronte. La scelta di Roberto, come di altri, è di mantenere il prezzo fisso. Nel suo caso, alla cifra simbolica di un euro a tazzina. "È una scelta che facciamo non senza fatica, ma riusciamo ad essere ripagati dalla quantità di clienti che ogni giorno ci sceglie per una pausa caffè".

Miscela, latte, energia e materiali di servizio. La bolletta a fine mese è sempre più alta anche in via San Giovanni Decollato. "Capisco bene chi sceglie di aumentare i prezzi. I costi sono aumentati per tutti e mettono in difficoltà anche noi. Si tratta di fare una scelta guardando a come risponderà poi l’attività commerciale. Nel nostro caso, andiamo avanti così". A tenere su il bar di via San Giovanni Decollato c’è infatti una ricca clientela di habitué contenta, certo, anche del prezzo sempre uguale. "Nel nostro caso, è la quantità di clienti che ci mantiene forti della nostra scelta". Secondo Roberto, la chiave resta però la qualità. A fronte di un prezzo più basso, la sua attività cerca infatti di offrire un prodotto di valore. "Tra i clienti c’è chi guarda più al prezzo e chi alla qualità del caffè o del prodotto che lo accompagna. Alcuni sono attenti anche all’aumento di 10 centesimi, altri no. In ogni caso, offrire un rapporto qualità-prezzo ottimale è l’arma vincente su cui noi fin ora abbiamo scelto di puntare, e su cui speriamo di poter contare anche in futuro".

"Guadagniamo meno di prima, ma con gli stessi clienti. Il caffè è un bene che consumano tutti, su cui c’è sempre un buon guadagno se la qualità rimane alta. È un biglietto da visita importante per un bar e se ci sono qualità e prezzo è presto fatta: bingo". Lasciamo Roberto ai suoi clienti: "Ormai qui ci salutiamo e ci chiamiamo tutti per nome. Cerchiamo di tenere duro. Per ora va bene così e spero di continuare così".