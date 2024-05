Tari, il Comune di Foiano interviene per limitare l'aumento della Tari a cittadini e imprese

Arezzo, 2 maggio 2024 – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale anche l’Amministrazione di Foiano, nell’ambito degli adempimenti previsti, ha approvato la Tari come tutti i comuni dell’area.

Il Comune di Foiano durante l’ultima assemblea d’ambito dell’Ato Toscana Sud non ha votato favorevole al nuovo PEF (piano economico finanziario) 2024 proposto dall’azienda, e si è espresso sempre in maniera critica nei confronti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) azienda di diretta emanazione ministeriale che attualmente gestisce la tariffa.

L’aumento medio previsto per la provincia di Arezzo è del 5%. L’Amministrazione Comunale di Foiano al fine di calmierare questo aumento ha previsto un intervento diretto con risorse dal proprio bilancio, accantonate appositamente, che vanno a sostegno delle utenze domestiche, ovvero delle famiglie.

In questo modo l’aumento finale risulta essere del 3%, in linea con i livelli dell’inflazione. Il Comune di Foiano desidera esprimere la propria insoddisfazione di come viene gestita la tariffa e conseguentemente i servizi.

"Questi aumenti, indiscriminati e generalizzati, vanno a penalizzare le città e le comunità, come quella di Foiano della Chiana, che, grazie ad un lavoro serio e condiviso tra Ente Locale e cittadini, raggiungono livelli eccellenti di raccolta differenziata e cura dell’ambiente. A Foiano, ad esempio la raccolta differenziata ha raggiunto il 70%. Crediamo che gli sforzi dei cittadini e dell’Amministrazione debbano venire riconosciuti e non puniti”.